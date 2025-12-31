¡Atención migrantes! Conoce los trámites migratorios que ajustan sus precios en 2026: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualiza el costo de diversos procesos legales para el próximo año fiscal. Esta medida responde a la implementación de la ley HR1 y busca equilibrar los gastos operativos con la tasa inflacionaria actual.

Los solicitantes deben revisar los nuevos montos antes de enviar sus expedientes para evitar rechazos administrativos inmediatos, según Telemundo.

¿Cómo afecta la inflación al costo de los procesos?

El gobierno ajusta los valores basándose en el Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos (IPC-U) registrado entre 2024 y 2025. Esta política de actualización anual garantiza que las tarifas mantengan su valor real frente al incremento general de los costos de vida.

La administración de Donald Trump impulsa estos cambios como parte de una reestructuración profunda del sistema de inmigración legal. A partir de ahora, los usuarios enfrentarán variaciones de precios cada año fiscal de forma obligatoria y sistemática.

Nuevas tarifas en trámites migratorios.

¿Qué sucede con las solicitudes enviadas este mes?

La fecha del sello postal determina qué tarifa debe pagar el interesado para que USCIS acepte su formulario. Si el documento lleva una marca del 31 de diciembre de 2025 o anterior, el pago se mantiene con el monto vigente hoy.

Por otro lado, cualquier envío con fecha del 1 de enero de 2026 o posterior requiere el pago del nuevo arancel incrementado. Las autoridades recomiendan verificar los formularios en el sitio oficial para no incluir cheques con cantidades insuficientes o erróneas.

Subirá el precio de ocho tipos de solicitudes. El aumento oscila entre los $2 y $10 dólares adicionales por cada gestión individual realizada ante la agencia federal. Según el comunicado de USCIS, los permisos de trabajo (I-765) para asilados y beneficiarios de TPS pasan de $550 a $560 dólares.

Asimismo, la solicitud inicial de Estatus de Protección Temporal (I-821) sube a $510 dólares, consolidando el encarecimiento de la permanencia legal.

¿Existen procesos que mantienen su valor actual?

Afortunadamente para algunos sectores, la agencia mantiene congelados los precios de trámites considerados de alta vulnerabilidad social. La tarifa inicial para la solicitud de asilo (I-589) permanece en $100 dólares sin cambios para el ciclo entrante.

De igual forma, la renovación del permiso de trabajo para asilados y la tarifa para Jóvenes Inmigrantes Especiales (I-360) no sufren incrementos. Estos montos fijos buscan no asfixiar económicamente a quienes se encuentran en situaciones de riesgo o desprotección extrema.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube