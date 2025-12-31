Supermercados y farmacias cambian sus horarios por Año Nuevo: consulta aquí la lista de locales abiertos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La llegada del 1 de enero de 2026 trae consigo cierres totales y modificaciones de horario en los principales establecimientos de Estados Unidos (EEUU). Mientras algunas cadenas mayoristas pausan sus labores, otros gigantes del comercio minorista mantienen sus puertas abiertas para atender emergencias.

Es fundamental que los ciudadanos conozcan estas variaciones para evitar desplazamientos innecesarios durante el primer día del año, así lo indica Telemundo en una publicación en su portal.

¿Qué farmacias brindarán servicio durante el feriado?

Las principales droguerías del país ofrecen atención bajo esquemas de jornada reducida en gran parte de sus sedes nacionales. La cadena CVS abre en muchas ubicaciones, aunque el personal recomienda verificar la disponibilidad de la farmacia interna antes de asistir.

Por su parte, Walgreens mantiene varias sucursales activas para la venta de medicamentos y artículos de primera necesidad. En el caso de H-E-B, los supermercados operan con normalidad, pero sus farmacias aplican un horario de servicio limitado este jueves.

¿Permanecerá activo el sistema financiero y postal?

El sector bancario y el servicio de correos suspenden sus actividades presenciales de forma casi unánime en todo el territorio. Entidades de gran escala como Chase, Wells Fargo y Bank of America cierran todas sus oficinas físicas durante el feriado federal.

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) tampoco realiza entregas de correspondencia ni abre sus mostradores al público. Empresas de mensajería privada como FedEx y UPS operan con servicios mínimos o clausuran sus centros de distribución según la región.

¿Qué estará abierto y cerrado en Año Nuevo?

Grandes mayoristas como Costco, Sam's Club, Aldi y Trader Joe's cierran sus puertas por 24 horas este 1 de enero. En contraste, Walmart y Target lideran la lista de opciones abiertas con sus horarios habituales para el inicio del año.

Tiendas de conveniencia como 7-Eleven y Wawa garantizan servicio las 24 horas en la mayoría de sus franquicias locales para compras rápidas.

¿Cuáles son las opciones para compras de alimentos?

Usted encuentra en BJ’s Wholesale Club una alternativa segura, pues todas sus tiendas abren desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Whole Foods y Kroger también reciben clientes, aunque la administración advierte sobre posibles cambios en los cierres nocturnos.

Estas aperturas parciales permiten que las familias obtengan ingredientes frescos o productos de limpieza tras las celebraciones de Nochevieja. Las autoridades comerciales insisten en que cada usuario consulte la aplicación móvil de su tienda preferida para confirmar los datos exactos.

¿Cómo asegurar una salida sin contratiempos?

La planificación anticipada evita frustraciones al encontrar persianas bajadas en los centros comerciales habituales del vecindario. Usted debe priorizar las compras de suministros médicos y alimentos básicos antes de que inicie el horario restringido de la tarde.

El flujo de clientes suele ser menor durante la mañana del 1 de enero, lo que facilita una experiencia de compra rápida. Mantenerse informado sobre estos ajustes logísticos asegura un comienzo de año ordenado y sin sorpresas económicas para su hogar.

