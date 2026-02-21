Secuestro y narcotráfico: dictan prisión preventiva para dos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos y una mujer de nacionalidad chilena recibieron la medida de prisión preventiva por su presunta participación en el secuestro de dos personas.

El Juzgado de Garantía de Mulchén dictó el presidio preventivo para los imputados por los hechos ocurridos esta semana en esa misma comuna de la región del Bío Bío, en Chile.

Los individuos fueron formalizados el pasado jueves como autores de los delitos consumados de secuestro, robo con intimidación y tráfico de drogas.

Incautan cargamento de droga a venezolano relacionado con el secuestro

A uno de los extranjeros se le encontraron 11 bolsas pequeñas con cocaína que escondía en sus medias, por lo que fue imputado, además, por el delito de microtráfico.

Durante el procedimiento, realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), el prefecto de la prefectura PDI Biobio, Juan Orellana, confirmó que se logró rescatar a dos personas, un hombre y una mujer que se encontraban secuestrados en un inmueble en Mulchén.

En el inmueble, los funcionarios encargados del caso encontraron 75 gramos de marihuana, 58 gramos de pasta base y 42 gramos de cocaína. Además, el tribunal determinó un plazo de tres meses para la investigación.

Alcalde se pronuncia contra el crimen en la comunidad

Al respecto, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, solicitó un mayor resguardo por el caso de secuestro y advirtió sobre un cambio en la realidad delictual de la localidad.

El dirigente de la comuna expresó su preocupación por la diversificación de estos delitos que han comenzado a extenderse en su entidad.

Muñoz precisó que las investigaciones siguen en desarrollo y que será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades y circunstancias del caso.

Muñoz recordó que en años anteriores la comuna enfrentó episodios de retención de personas vinculados con atentados en el contexto de la Macrozona Sur. Sin embargo, advirtió que, actualmente, se trata de una situación distinta que, aunque responde a otra dinámica y está siendo investigada, igualmente constituye un delito grave.

Asimismo, señaló que recientemente la comuna de Mulchén ha generado múltiples noticias asociadas con hechos delictuales que “no representan la identidad histórica de la comunidad, lo que obliga a actuar con preocupación y firmeza”, reseñó BioBioChile.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube