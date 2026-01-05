El DMV de California admite un error masivo: averigua si eres uno de los miles que debe corregir su REAL ID

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha puesto en marcha una gran campaña de comunicación para solucionar un problema técnico que está afectando a cientos de miles de conductores en el estado.

Un error de software, que proviene de un sistema antiguo, ha hecho que muchas identificaciones tengan datos incorrectos, lo que podría poner en riesgo su validez ante las autoridades federales.

Un error técnico que ha estado presente durante mucho tiempo en los REAL ID

Según el DMV de California, el problema técnico que se ha identificado proviene de un "sistema heredado" de 2006.

Esta falla ha llevado a que alrededor de 325,000 licencias de conducir y tarjetas de identificación REAL ID se emitan con fechas de vencimiento incorrectas.

El error afecta principalmente a residentes legales con estatus temporal en los Estados Unidos, cuyas identificaciones no coinciden con la fecha de expiración de su estancia legal autorizada.

Steve Gordon, director del DMV, comentó que la agencia llevó a cabo una revisión proactiva de sus registros, lo que permitió descubrir que este problema impacta a un pequeño porcentaje de los usuarios: solo el 1.5% de todos los titulares de una REAL ID en el estado.

"Estamos notificando a los clientes afectados con instrucciones claras para que puedan mantener válida su credencial emitida por California", afirmó Gordon en un comunicado oficial.

¿Quiénes deben tomar medidas?

La agencia ha dejado claro que no todos los usuarios deben alarmarse. Solo aquellas personas que reciban una notificación oficial por correo deben llevar a cabo el trámite de corrección. Los puntos clave de este proceso son:

Sin costos adicionales: El DMV ha confirmado que no cobrará tarifas a ninguna de las personas afectadas por este error.

Proceso agilizado: La entidad se comprometió a acelerar el proceso de reemisión para garantizar que los ciudadanos cumplan con los estándares federales antes de la fecha límite nacional.

Seguridad jurídica: Según un informe de Univision, el DMV aclaró que en ningún momento se emitieron identificaciones a personas sin presencia legal; el error se debe únicamente a una desincronización de fechas y no a la validación del estatus.

Advertencia sobre fraudes y estafas

Dada la seriedad de la situación, las autoridades han lanzado una alerta para proteger a los ciudadanos de posibles estafas.

Según el comunicado del DMV, la institución nunca pedirá información personal, números de Seguro Social o pagos a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos para solucionar este problema.

Toda la comunicación oficial se llevará a cabo por correo postal. Si tiene dudas sobre la autenticidad de su documento o quiere confirmar si está en la lista de afectados, se recomienda que se comunique directamente con el centro de atención al cliente del DMV al 1-800-777-0133.

Próximos pasos para los afectados por el error detectado en los REAL ID emitidos por el DMV de California

Si recibe la carta de notificación, deberá seguir las instrucciones específicas que pueden incluir la actualización de datos en línea o, en algunos casos, una breve visita a una oficina local.

Es fundamental mantener su REAL ID actualizada, ya que a partir del 7 de mayo de 2027, este documento será necesario para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales de alta seguridad en todo el país.

