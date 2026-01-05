Comida gratis en Charlotte por Día de Reyes: conoce los horarios y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Charlotte se alista para celebrar la hermosa tradición del Día de los Reyes Magos el próximo 6 de enero de 2026.

Habrá muchas oportunidades para que las familias locales disfruten de alimentos gratuitos y se reúnan en comunidad.

Varias organizaciones sin fines de lucro y centros culturales están trabajando arduamente para combatir la inseguridad alimentaria y mantener vivas las ricas costumbres hispanas en la región.

Distribución gratuita de alimentos por Hope Street Food Pantry

Este martes 6 de enero, una de las iniciativas más destacadas proviene de Hope Street Food Pantry.

Según informa el medio local La Noticia y lo confirman los calendarios de servicios comunitarios de Charlotte, la organización llevará a cabo una jornada de entrega de alimentos y productos de higiene personal.

El evento se realizará en la Biblioteca Regional Allegra Westbrooks (2412 Beatties Ford Rd) de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Los organizadores subrayan que no es necesario hacer una cita previa ni presentar identificación para acceder a los beneficios, lo que facilita el acceso a todas las personas que lo necesiten.

Otros eventos de ayuda alimentaria en Día de Reyes

Además de las despensas de emergencia, la celebración del Día de Reyes trae consigo el tradicional reparto de la "Rosca de Reyes".

Este fin de semana, el Mint Museum Randolph ha programado actividades que incluyen la degustación de este delicioso pan, música y talleres de arte, según informan fuentes oficiales del museo y plataformas de eventos locales como Patch.

Por otro lado, el Levine Museum of the New South, en colaboración con Manolo’s Bakery, suele organizar la exhibición de la "Rosca de Reyes más grande de las Carolinas".

Estos eventos no solo buscan alimentar el cuerpo, sino también fortalecer el tejido cultural de la comunidad latina en Charlotte.

Otros recursos de asistencia alimentaria en Carolina del Norte

Para aquellos que no puedan asistir a los eventos del 6 de enero, la red de apoyo en Charlotte sigue activa:

Block Love Charlotte: Continúa con sus sorteos de comestibles todos los viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., enfrentando una alta demanda al inicio de este 2026.

Loaves & Fishes / Nourish Up: Ofrecen cajas de alimentos de emergencia durante toda la semana en varias ubicaciones. Se recomienda llamar al (704) 523-4333 para verificar los horarios actualizados.

Roof Above: Mantiene su servicio de almuerzos diarios de 11:15 a.m. a 12:15 p.m. en 945 N College St.

