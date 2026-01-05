Hasta $12 mil de deuda permite perdonar reforma tributaria en EEUU: conozca quiénes califican para el beneficio

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos activó un alivio fiscal con la aprobación de una nueva reforma tributaria, que perdona hasta $ 12.500 de deuda a personas que trabajan en empleos con horas extra.

La reforma tributaria ya entró en vigencia y tiene como objetivo reducir la carga impositiva sobre el ingreso adicional que se obtiene por trabajo extendido.

Este beneficio, que recibe el nombre de “No Tax on Overtime”, se aplica a las horas extra calificadas y permite reducir el ingreso imponible anual en la declaración federal. El monto máximo puede ser mayor para las parejas que presentan o declaran impuestos en conjunto.

¿Quiénes califican para la exoneración de $ 12.500 en impuesto?

El beneficio del alivio fiscal aplica trabajadores no exentos que cobran horas extra de acuerdo con la normativa laboral federal. Se incluyen los empleados por hora y algunos asalariados que cumplen condiciones específicas.

Percibir horas extra calificadas

Declarar impuestos de forma individual, como jefe de hogar o en conjunto

No superar los límites de ingresos establecidos por la ley

La exoneración se reduce de acuerdo con el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y desaparece por completo a partir de estos niveles:

Personas que declaran solas o como jefe de hogar:

La reducción comienza desde $ 150.000

El beneficio desaparece totalmente a partir de $ 275.000

Parejas que declaran en conjunto:

La reducción comienza desde $ 300.000

El beneficio desaparece por completo a partir de $ 550.000.

La reducción por horas extra no se puede aplicar por encima de esos topes.

Foto: Freepik

¿Cómo funciona el beneficio y cuánto tiempo durará?

El alivio fiscal no elimina una deuda existente, solo reduce el ingreso sujeto al impuesto federal, con lo cual puede bajar el monto a pagar o aumentar el reembolso. Los aportes al Seguro Social o Medicare continúan aplicándose.

El beneficio entró en vigencia desde la temporada fiscal 2025 y se extenderá hasta 2028, a menos que el Congreso decida prorrogarlo. Para aplicarlo o gozar del beneficio, las horas extra deben estar correctamente informadas por el empleador en la documentación fiscal.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube