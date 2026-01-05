Trámite

Hasta $12 mil de deuda permite perdonar reforma tributaria en EEUU: conozca quiénes califican para el beneficio

La reforma tributaria que puede bajar el impuesto de las personas que trabajan en empleos con horas extra ya entró en vigencia. Podría prolongarse hasta 2028. Le contamos más

Por Zulay Camacaro
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 03:35 pm
2001online - EEUU - Beneficio
Foto: Freepik

Estados Unidos activó un alivio fiscal con la aprobación de una nueva reforma tributaria, que perdona hasta $ 12.500 de deuda a personas que trabajan en empleos con horas extra.

La reforma tributaria ya entró en vigencia y tiene como objetivo reducir la carga impositiva sobre el ingreso adicional que se obtiene por trabajo extendido.

Este beneficio, que recibe el nombre de “No Tax on Overtime”, se aplica a las horas extra calificadas y permite reducir el ingreso imponible anual en la declaración federal. El monto máximo puede ser mayor para las parejas que presentan o declaran impuestos en conjunto.

¿Quiénes califican para la exoneración de $ 12.500 en impuesto?

El beneficio del alivio fiscal aplica trabajadores no exentos que cobran horas extra de acuerdo con la normativa laboral federal. Se incluyen los empleados por hora y algunos asalariados que cumplen condiciones específicas.

  • Percibir horas extra calificadas
  • Declarar impuestos de forma individual, como jefe de hogar o en conjunto
  • No superar los límites de ingresos establecidos por la ley

La exoneración se reduce de acuerdo con el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y desaparece por completo a partir de estos niveles:

Personas que declaran solas o como jefe de hogar:

  • La reducción comienza desde $ 150.000
  • El beneficio desaparece totalmente a partir de $ 275.000

Parejas que declaran en conjunto:

  • La reducción comienza desde $ 300.000
  • El beneficio desaparece por completo a partir de $ 550.000.

La reducción por horas extra no se puede aplicar por encima de esos topes.

Foto: Freepik

¿Cómo funciona el beneficio y cuánto tiempo durará?

El alivio fiscal no elimina una deuda existente, solo reduce el ingreso sujeto al impuesto federal, con lo cual puede bajar el monto a pagar o aumentar el reembolso. Los aportes al Seguro Social o Medicare continúan aplicándose.

El beneficio entró en vigencia desde la temporada fiscal 2025 y se extenderá hasta 2028, a menos que el Congreso decida prorrogarlo. Para aplicarlo o gozar del beneficio, las horas extra deben estar correctamente informadas por el empleador en la documentación fiscal.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Target
Lunes 05 de Enero - 2026
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América