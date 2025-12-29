¿Cómo se declaran las horas extras y las propinas en EEUU? IRS aclara todas las dudas aquí

Suscríbete a nuestros canales

La entrada en vigor de la normativa "Big Beautiful Bill" en 2026 redefine la forma en que el gobierno grava los ingresos adicionales de los trabajadores. Los empleados que perciben pagos por horas extra o gratificaciones deben asegurar sus registros financieros antes del cierre del presente año fiscal.

Una acción sencilla con el comprobante de pago garantiza que miles de dólares permanezcan en el bolsillo de los contribuyentes y no en las arcas del Estado en Estados Unidos (EEUU).

¿Cómo beneficia la nueva regla a quienes ganan propinas?

Bajo el nuevo marco legal, una parte considerable de los ingresos por servicios adicionales podría quedar libre de impuestos federales. La normativa permite deducciones significativas que alivian la carga fiscal de los trabajadores del sector servicios y manufactura.

Sin embargo, este beneficio no es automático y requiere una prueba documental exhaustiva de cada dólar ganado por fuera del salario base. Los empleados que no presenten evidencias claras perderán la oportunidad de aplicar estos descuentos en su próxima declaración.

¿Cuáles son los montos máximos que se pueden deducir?

La regla establece límites claros según el estado civil del contribuyente al momento de presentar su reporte anual. Los individuos que declaran de forma solitaria pueden deducir hasta $12.500 dólares de sus ingresos por tiempo extra o propinas.

Para las parejas que realizan su declaración en conjunto, el beneficio se duplica hasta alcanzar un máximo de $25.000 dólares. Es fundamental aclarar que estos montos solo aplican a la parte adicional de la compensación y nunca al salario regular por horas estándar.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) no siempre recibe el detalle desglosado de tus horas extra, por lo que tú eres el responsable legal de probar esos montos y se puede hacer con un talonario o recibo de último pago.

Este documento contiene el acumulado anual de horas trabajadas y la suma total de gratificaciones que el sistema federal necesita validar. Si el trabajador extravía este papel o no lo entrega a su preparador, el gobierno asumirá que todos los ingresos son sujetos a impuestos ordinarios.

¿Qué otros usos tiene el último comprobante de pago del año?

Más allá del ahorro en impuestos, este registro sirve como la evidencia definitiva de ingresos reales para trámites bancarios. Las instituciones financieras solicitan este documento para calificar a los interesados en préstamos hipotecarios o la compra de un vehículo.

Contar con el paystub de cierre de año facilita la verificación de solvencia ante cualquier entidad de crédito en el futuro cercano. Muchos trabajadores cometen el error de ignorar este archivo digital y luego descubren que ya no tienen acceso al portal de nómina de su empresa.

¿Cómo evitar errores costosos en la próxima declaración?

El primer paso consiste en descargar la versión digital de tu último pago antes del 31 de diciembre de 2025. Usted debe verificar que el total de propinas reportadas coincida exactamente con lo que recibió efectivamente durante el año.

Si detecta discrepancias, solicite una corrección inmediata al departamento de recursos humanos de su compañía antes de que cierren los libros contables. La prevención ahorra miles de dólares y evita auditorías innecesarias por parte de las autoridades tributarias en 2026.

