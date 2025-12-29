Fiestas gratis y espectáculos de lujo: la guía completa para celebrar el Año Nuevo en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La oferta de eventos para despedir el año en Miami combina este 31 de diciembre múltiples alternativas que se ajustan a diversos presupuestos.

Desde el tradicional conteo regresivo en el centro de la ciudad, hasta presentaciones de artistas internacionales en recintos privados, la localidad se prepara para una de las movilizaciones turísticas más importantes del año.

Con una ocupación hotelera que roza su capacidad máxima, las autoridades locales han reforzado la seguridad en los puntos de mayor concentración peatonal, especialmente en las zonas costeras y parques públicos.

Opciones de acceso gratuito en espacios públicos

El Bayfront Park se consolida nuevamente como el epicentro de la celebración masiva con "The Countdown Miami". La jornada contará con una alineación de artistas que incluye a Marshmello, Nicky Jam, Flo Rida y Gente de Zona. Este evento es de entrada libre para el público general y destaca por el ascenso de la "Gran Naranja" en el Hotel InterContinental, un acto simbólico que marca el inicio del nuevo año.

"Estamos en Miami, así que vamos allá arriba la gente de Miami empujando fuerte", expresó Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona

Simultáneamente, en Ocean Drive, el Lummus Park ofrecerá su habitual espectáculo de fuegos artificiales a la medianoche, permitiendo a los asistentes disfrutar de la pirotecnia desde la playa sin costo alguno.

Por otro lado, Orchestra Miami presentará una propuesta distinta en Collins Park, orientada a quienes buscan una combinación de música clásica y ritmos locales. El evento contará con un cuarteto de cuerdas seguido por la banda Palo!, cerrando también con fuegos artificiales sobre la costa de Miami Beach.

Celebraciones privadas y exclusivas

Para quienes optan por eventos con ticket, el hotel Fontainebleau Miami Beach tendrá como figura principal al DJ David Guetta. Los precios para esta experiencia, que incluye barra libre y cena, parten desde los $250.

Asimismo, el club E11EVEN en el Downtown presentará al rapero 50 Cent en una fiesta de estilo ultraclub que se extenderá hasta la mañana del día siguiente.

"Año tras año, Miami se consolida como el lugar número uno del mundo para estar en Nochevieja. Nuestra meta es siempre elevar el nivel y ofrecer algo que no se pueda encontrar en ningún otro lugar", afirmó Gino LoPinto, socio operativo de E11EVEN Miami

En un ambiente más familiar, el Tropical Park albergará "Christmas Wonderland", donde se realizará un show de fuegos artificiales adelantado a las 9:00 p.m. para facilitar la asistencia de menores de edad.

"Queríamos traer de vuelta esa sensación de asombro. Es un lugar donde las familias pueden venir y crear recuerdos, teniendo una celebración de Año Nuevo que sea accesible y emocionante para los niños antes de la medianoche", afirmó Dani Cansino, Directora de Marketing de Christmas Wonderland en Tropical Park.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube