Eventos para despedir el 2025 a lo latino: Conozca donde celebrar el fin de año en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Miami se consolida como uno de los destinos principales para recibir el año 2026, ofreciendo una amplia cartelera de eventos que integran la cultura hispana, la música en directo y espectáculos pirotécnicos.

El evento central de la ciudad es el Bayfront Park NYE, una celebración gratuita que congrega a miles de asistentes en el Downtown. Este evento destaca por su fuerte componente cultural latino.

Este año, los artistas principales son Marshmello, Nicky Jam, Flo Rida, Gente de Zona, Toño Rosario y DJ MDOT.

El acceso general es libre, aunque existen entradas VIP que ofrecen áreas exclusivas y servicios de barra libre.

¿Que otros planes hay para celebrar Año Nuevo en Miami?

La tradición de la cena de Nochevieja es fundamental en la oferta de la ciudad. Los restaurantes destacados en zonas como Brickell y el Downtown ofrecen menús especiales de varios tiempos.

En RosaNegra Miama tienen una cena de cuatro tiempos con show de 3D mapping, DJs residentes, mientras que Wynwood Marketplace es ideal para un público más joven, con una "Block Party" que incluye arte urbano, comida latina y música urbana hasta las 3:00 AM.

Además, establecimientos como el Fontainebleau Miami Beach, el Eden Roc y el Hilton organizan banquetes que combinan la alta cocina con presentaciones musicales de DJs y percusionistas en vivo.

Por otro lado, hay planes mas fiesteros, como en LIV Nightclub, donde se presentará Calvin Harris (en la piscina del Fontainebleau) y a Central Cee.