DUI complica el estado migratorio: Esto puede pasar si arrestan a un indocumentado borracho en Miami

El arresto de un migrante por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés) en Miami es una situación de extrema gravedad que activa dos procesos paralelos.

Si el extranjero es detenido por conducir en estado de embriaguez tendrá problemas con el sistema de justicia penal de Florida y con el sistema federal de inmigración.

En 2025, el panorama legal se ha vuelto aún más estricto debido a nuevas propuestas de ley y políticas que buscan que incluso una sola condena por DUI sea motivo directo de deportación.

¿Qué pasa si arrestan a un inmigrante por conducir borracho en Miami?

Al ser arrestado en el condado de Miami-Dade, el migrante enfrenta el procedimiento estándar para cualquier conductor, pero con complicaciones adicionales:

Si el estatus migratorio es irregular, existe el riesgo de que se emita un "ICE hold" (una solicitud de detención migratoria), lo que impediría que la persona salga libre incluso si paga la fianza penal.

Estas multas suelen oscilar entre $ 500 y $ 1.000, se suspende la licencia de conducir (mínimo 180 días) y se exige la asistencia a una "escuela de DUI".

Aunque para una primera ofensa sin accidentes graves la cárcel no es siempre obligatoria, un juez puede dictar hasta 6 meses de prisión.

Si bien sea cualquier persona, extranjero o no, puede ser procesado por DUI, el impacto es más grave para un indocumentado.

Tradicionalmente, un DUI simple no era causa de deportación. Sin embargo, en 2025 se han impulsado leyes (como el proyecto H.R. 875) que buscan clasificar esta infracción como un "delito de bajeza moral" o un motivo de deportación automática.

Incluso si el conductor no es deportado, este incumplimiento de la ley queda en sus antecedentes, lo cual complica el panorama si estaba en proceso de nacionalizarse ya que se requiere demostrar un "buen carácter moral" durante los últimos 5 años; un DUI suele reiniciar este reloj.

El arresto es a menudo la "puerta de entrada" al sistema de deportación. Al ingresar las huellas en la base de datos de la policía de Miami-Dade, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es notificado.

Si el individuo tiene una orden previa de deportación o si las prioridades de cumplimiento son estrictas, el traslado a un centro de detención de ICE es casi inmediato tras cerrar el caso penal.