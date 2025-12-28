CalWORKs enero 2026: esta es la fecha clave para recibir su beneficio mensual

Suscríbete a nuestros canales

En California, Estados Unidos (EEUU), no solo se ofrece a las familias de bajos ingresos pagos por concepto de SNAP, también se otorgan fondos por medio de otros programas, sobre todo a las familias con menores en el hogar y en 2026 este beneficio continúa estando vigente.

Esta vez estamos hablando de California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs), un programa de asistencia pública que proporciona ayuda financiera temporal y servicios centrados en el empleo a familias con niños menores cuyos ingresos y recursos están por debajo de los límites establecidos.

CalWORKs ayuda a las familias que enfrentan dificultades debido a la falta de empleo, discapacidad, o la ausencia de uno de los padres.

Es decir, este beneficio ofrece ayuda mensual en efectivo a las familias que califican, y puede utilizarse para cubrir necesidades esenciales como alimentos, vivienda, servicios públicos, ropa o atención médica.

¿Para cuándo se espera el pago en enero 2026?

Se indica que los pagos mensuales del programa CalWORKs se entregan entre el 1 y el 3 de cada mes.

Por lo tanto, quienes estén inscritos en el programa recibirán su depósito correspondiente al mes de enero de 2026 en esos días, incluso puede que el mismo sea enviado el miércoles 31 de diciembre, esto, debido a que el 1ro de enero es feriado.

Pero, si este no es el caso, debe estar recibiéndose el viernes 2 de enero.

Muchos de los beneficiarios de CalWORKs también están calificados para acceder al programa CalFresh, que otorga beneficios alimentarios mediante una tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer), por lo que es vital mantener la información de contacto actualizada.

Tenga presente que, las solicitudes para CalWORKs pueden realizarse en persona, por teléfono, por fax o por correo en la oficina de servicios sociales del condado.

Algunos condados también permiten aplicar en línea a través de BenefitsCal.com. Para resolver dudas o verificar el estado de una solicitud, se debe contactar directamente a la agencia del condado correspondiente.

Montos a recibir

Para enero de 2026, los montos de CalWORKs en California se mantienen bajo los niveles de pago establecidos para el año fiscal 2025-2026.

La cantidad exacta que recibe una familia depende principalmente de tres factores: el tamaño de la familia, la región donde vive y si los adultos en el hogar están exentos o no de los requisitos de trabajo.

Tenga en cuenta que, California divide los condados en dos regiones. La región 1 incluye zonas con alto costo de vida (como Los Ángeles, San Francisco, Orange y San Diego), mientras que la región 2 cubre zonas con costos más bajos.

1 persona: $734 (no exento) y $809 (exento)

2 personas: $930 (no exento) y $1.039 (exento)

3 personas: $1.175 (no exento) y $1.314 (exento)

4 personas: $1.416 (no exento) y $1.579 (exento)

5 personas: $1.659 (no exento) y $1.850 (exento)

6 personas: $1.902 (no exento) y $2.123 (exento)

+ Recibes el monto más alto (exento) si el adulto en el hogar no puede trabajar debido a una discapacidad comprobada, o si es un cuidador mayor de 60 años.

Sin embargo, tenga en cuenta que, a partir del 1 de enero de 2026, el límite de ahorros o recursos permitidos para calificar sube a $12.552 para familias generales y a $18.829 para hogares con personas mayores de 60 años o con discapacidad.

