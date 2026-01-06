¡No es un simple resfriado! Illinois reporta la primera muerte infantil por influenza: aprende a identificar los síntomas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) anunció este lunes 5 de enero de 2026 la primera muerte pediátrica vinculada a la influenza en el estado para la temporada 2025-2026.

Este triste acontecimiento se produce en medio de un notable aumento de enfermedades respiratorias, con la actividad de la gripe alcanzando un nivel de "muy alta" en todo el estado.

Un preocupante aumento en los casos de influenza en Illinois

El director del IDPH, el Dr. Sameer Vohra, ha alertado que Illinois está enfrentando un notable incremento de virus invernales.

De acuerdo con la información del portal oficial del IDPH, las visitas a las salas de emergencia y las admisiones en unidades de cuidados intensivos (UCI) por complicaciones respiratorias han crecido rápidamente en las últimas semanas.

"Esta pérdida es un recordatorio doloroso de que la gripe puede ser una enfermedad seria, especialmente para los más pequeños", comentó Vohra en un comunicado oficial que fue citado por medios locales como CBS Chicago y Patch.

A nivel nacional, ya se han reportado al menos nueve muertes pediátricas por influenza en lo que va de la temporada, reseña ABC Chicago.

Síntomas clave de la influenza: ¿Cómo identificarla?

A diferencia de un simple resfriado, la influenza suele aparecer de manera repentina.

Según las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el IDPH, los síntomas más comunes son:

Fiebre alta o una sensación de escalofríos (aunque no todos los pacientes presentan fiebre).

Tos seca persistente y dolor de garganta.

Intensos dolores musculares y corporales.

Fatiga extrema y una sensación de debilidad generalizada.

Dolor de cabeza y congestión nasal.

Vómitos y diarrea, que el IDPH señala como más frecuentes en niños que en adultos.

Las autoridades advierten que si un niño tiene dificultad para respirar, presenta coloración azulada en los labios o muestra signos de deshidratación, es crucial buscar atención médica de emergencia de inmediato.

¿Cómo prevenir el contagio?

El IDPH subraya que la mejor manera de evitar hospitalizaciones y muertes es a través de la vacunación.

En este momento, solo el 21.9% de los residentes de Illinois se han vacunado contra la gripe esta temporada, lo que preocupa a los expertos en salud.

Para ayudar a reducir el riesgo de contagio, las autoridades sugieren las siguientes medidas:

Vacunarse lo antes posible: La vacuna está disponible para todos desde los 6 meses en adelante.

La vacuna está disponible para todos desde los 6 meses en adelante. Higiene de manos: Lávate las manos con frecuencia usando agua y jabón, o utiliza un desinfectante a base de alcohol.

Lávate las manos con frecuencia usando agua y jabón, o utiliza un desinfectante a base de alcohol. Etiqueta respiratoria: Cúbrete la boca y la nariz al toser o estornudar, ya sea con el codo o con un pañuelo desechable.

Cúbrete la boca y la nariz al toser o estornudar, ya sea con el codo o con un pañuelo desechable. Distanciamiento social: Mantén distancia de personas enfermas y quédate en casa si presentas síntomas para evitar contagiar a otros.

Mantén distancia de personas enfermas y quédate en casa si presentas síntomas para evitar contagiar a otros. Ventilación: Asegúrate de que haya buena circulación de aire en espacios cerrados para dispersar las partículas virales.

El IDPH sigue vigilando la situación a través de su Tablero de Enfermedades Respiratorias Estacionales y recuerda a la población que no se relaje, ya que la temporada de gripe suele alcanzar su punto máximo entre diciembre y febrero.

