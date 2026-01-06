Supermercado estadounidense se renueva: ¿Cuáles son sus nuevos beneficios?

Suscríbete a nuestros canales

El gigante minorista estadounidense Target se enfrenta a uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.

Tras el reemplazo de su director, las tiendas comenzarán a aplicar nuevas estrategias para mejorar la experiencia de los clientes y se sumarán productos de su propia marca.

Jeff Ubben, activista de Inclusive Capital Partners, adquirió una participación significativa en Target.

Su jugada busca incidir directamente en la estrategia de negocio de la compañía, enfocándose en temas de eficiencia y sostenibilidad.

Nuevos cambios en 2026

Target cambiará de liderazgo y esto traerá aparejadas modificaciones en su operación, es decir, ocurrirá cuando su actual director Brian Cornell sea reemplazado por Michael Fiddelke en febrero.

Su propósito es mejorar la experiencia de los clientes a través de colaboraciones con nuevas marcas, inversiones en tecnología y remodelaciones en las tiendas.

Algunos de estos cambios son:

Tiene más de 40, marcas en tienda como Good & Gather, Cat & Jack, Up & Up y Threshold.

La cadena minorista de belleza Ulta Beauty, finalizará su contrato a finales de agosto de este mismo año.

La tienda tiene planes de remodelación para las sucursales físicas y para la plataforma en línea.

para las sucursales físicas y para la plataforma en línea. Buscarán tener más disponibilidad en stock y variedad en categorías.

y variedad en categorías. Buscarán mejorar la experiencia de compra con inversiones en áreas como inteligencia artificial.

A diferencia de los inversionistas tradicionales, Inclusive Capital apunta a revitalizar la narrativa de Target, que ha perdido fuerza frente a competidores como Walmart y Amazon.

Target tiene presencia en 51 entidades de Estados Unidos y en poco más de 1300 ciudades. Solamente en California hay al menos 321 locales físicos, es decir, un 16% del total.

Los únicos cinco estados y territorios de Norteamérica que no tienen tiendas de esta marca son Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte.

Visite nuestra seccion de: Internacionales y Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.