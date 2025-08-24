Los tres cambios de tendrá Target para 2026: nuevo director tomará las riendas de la minorista

Suscríbete a nuestros canales

Target se prepara para un giro importante en su estrategia con la llegada de Michael Fiddelke como nuevo director ejecutivo en febrero de 2026.

Fiddelke, actual director financiero de la cadena minorista, reemplazará a Brian Cornell y ha adelantado que impulsará tres transformaciones clave que impactarán directamente la experiencia de compra de los clientes, reseña The U.S. Sun.

Michael Fiddelke, nuevo CEO de Target

Tres ejes de cambio en Target

El primer cambio que liderará Fiddelke será una apuesta más fuerte por los productos de marca propia.

La compañía quiere que estas líneas, como su reconocida marca de ropa valorada en 31 mil millones de dólares, tengan mayor protagonismo en los estantes.

Con ello, se busca introducir innovación constante y ofrecer opciones competitivas a los consumidores.

En segundo lugar, Target invertirá en reforzar sus asociaciones con marcas nacionales. El nuevo CEO enfatizó que el foco no será únicamente moda y belleza, sino también alimentos y artículos para el hogar.

Su objetivo es que estas colaboraciones no se limiten a proyectos ocasionales, sino que tengan un impacto durante todo el año en diversas categorías.

Innovación en tiendas y tecnología

El tercer eje de la estrategia se centrará en transformar la experiencia en tiendas físicas. Fiddelke aseguró que quiere que los locales se sientan “más elevados y alegres”, fomentando la conexión emocional que los compradores ya tienen al referirse a su establecimiento favorito como “Mi Target”.

Además, el nuevo ejecutivo pondrá la innovación tecnológica en el centro de su gestión. Actualmente, Target arrastra sistemas heredados que generan ineficiencia.

Por ello, se planea mayor automatización de tareas manuales, claridad en responsabilidades y un acceso más amplio a datos de calidad.

Fiddelke ya está probando un nuevo concepto en Chicago, donde las tiendas funcionan como centros con un enfoque en estilo y relevancia cultural.

Con estos cambios, busca recuperar el crecimiento rentable y consolidar a Target como referente en el comercio minorista estadounidense.

