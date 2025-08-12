¡Alerta en Target! La famosa minorista retira estas populares galletas: pueden tener trozos de madera

Suscríbete a nuestros canales

Las galletas de azúcar glaseadas de Favorite Day Bakery, disponibles en las tiendas Target en 20 estados de EEUU, están siendo retiradas del mercado.

Esto debido a la posible presencia de "material extraño", según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) e información de Telemundo Chicago.

Este retiro comenzó el 22 de julio por Give and Go Prepared Food Corps, afectando específicamente a los paquetes de 10 galletas con el número de lote 251915.

La FDA informó que el motivo del retiro se debe a la posible inclusión de trozos de madera en los productos.

Más de 800 cajas, que equivalen a más de 12 000 galletas, fueron retiradas de la venta. Estas galletas fueron distribuidas a tres centros ubicados en Ohio, Connecticut y Maryland.

Las mismas se vendieron en diversas tiendas minoristas en estados como Illinois, Indiana, Kentucky y Nueva York, entre otros.

La FDA clasifica este retiro como un "Clase II", lo que indica que la exposición al producto podría causar efectos adversos temporales en la salud, aunque con un bajo riesgo de consecuencias graves.

Target tomó medidas inmediatas al retirar todos los lotes afectados de sus tiendas y sitios web según anunció la empresa.

Los clientes que adquirieron estas galletas pueden solicitar un reembolso completo comunicándose con el departamento de Relaciones con Clientes de Target al 1-800-440-0680.

Target insta a los consumidores a que verifiquen si tienen estos productos en casa y a que actúen en consecuencia para garantizar su seguridad.

