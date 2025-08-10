¿Quieres un trabajo en Target?: estos son los 4 requisitos para postularse

Suscríbete a nuestros canales

Target ofrece numerosas oportunidades laborales para quienes buscan empleo en Estados Unidos, especialmente para latinos. La información fue obtenida del portal web Créditos en USA, que detalla los requisitos y el proceso que debes seguir para aplicar y trabajar en Target.

Requisitos para trabajar en Target

Para laborar en las tiendas Target es necesario tener al menos 16 años, aunque para centros de distribución se exige ser mayor de 18 años.

Se debe contar con documentación válida que incluya autorización para trabajar en EE.UU., número de Seguro Social, dirección permanente y una identificación oficial como licencia de conducir.

Target ofrece puestos tanto para empleos a tiempo completo, parcial y temporales, estos últimos frecuentes en la temporada navideña y que pueden conducir a puestos permanentes.

Proceso de aplicación y beneficios

El proceso inicia con completar una solicitud en línea a través del portal oficial de Target, incluyendo un test de personalidad y, de ser preseleccionado, una entrevista en persona.

Además, se realiza una verificación de antecedentes. Entre los beneficios para empleados se encuentran seguros de salud, dental y de visión, plan 401(k), y oportunidades de desarrollo y reembolso educativo.

Esta guía práctica facilita a los latinos interesados en integrarse a esta cadena minorista las claves para aplicar correctamente y aprovechar sus programas de empleo en Estados Unidos.

