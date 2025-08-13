Revelan historial criminal del autor de la masacre en Target: acumuló más de ocho condenas en 14 años

Suscríbete a nuestros canales

El autor de la masacre en el Target de Austin (Texas), Ethan Blaine Nieneker, cuenta con un historial criminal que se extiende por más de catorce años. Durante ese tiempo, el joven acumuló múltiples acusaciones en los condados de Travis y Williamson.

Su último acto violento, el tiroteo masivo ocurrido el pasado 11 de agosto en el estacionamiento de un Target de Austin, encendió las alarmas sobre las deficiencias del sistema judicial estadounidense para frenar a delincuentes reincidentes.

Desde 2011, las autoridades registraron una cadena de arrestos y condenas las cuales no impidieron que el agresor estuviera libre, reseñó El Mañana.

Su comportamiento violento, combinado con problemas de salud mental, dejó un rastro de agresiones y daños a la propiedad, que evidenciaron un patrón de reincidencia constante.

Antecedentes del tirador de Target

Infracciones en el Condado de Williamson

2011: Posesión de marihuana – 2 días de cárcel.

2015: Conducir bajo influencia – 120 días de cárcel.

2015: Daños criminales (montos entre los 100 mil y 200 mil dólares) – libertad condicional revocada.

2015: Agresión a familiar.

Infracciones en el Condado de Travis

2016: Agresión con violencia doméstica (delito grave) – reducido a delito menor.

2016: Violación de orden de protección y daños a la propiedad – 60 días de cárcel.

2017: Segunda condena por conducir ebrio – 90 días de cárcel.

2019: Agresión con violencia doméstica (delito grave) – caso desestimado en 2022.

El ataque más reciente inició con el robo de un vehículo en el estacionamiento de Target. La víctima del asalto se convirtió en una de las tres personas asesinadas.

Cuatro víctimas de la masacre en Target

Después de chocar el auto, Nieneker tomó otro de un concesionario cercano, pero su huida terminó cuando la policía lo detuvo con una pistola Taser.

Las víctimas del tiroteo en Austin quedaron identificadas como Héctor Leopoldo Martínez Machuca, empleado de Target; Adam Chow y su nieta de cuatro años. La esposa de Chow sufrió heridas menores.

