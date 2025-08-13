Padre mata a golpes a su hija recién nacida porque no paraba de llorar: fijan fianza de un millón de dólares

Suscríbete a nuestros canales

Una niña recién nacida fue asesinada en Arizona (Estados Unidos) y la policía detuvo a un joven de 22 años, padre de la infante, quien enfrenta cargos por el cruel crimen.

El joven Jonathan Enriquez sería responsable por la muerte de su pequeña hija, de tan solo tenía cuatro semanas de nacida.

De acuerdo con los informes del caso, el padre habría decidido acabar con la vida de su niña debido a que esta no paraba de llorar.

Golpeó salvajemente a su hija

El día del hecho, el cuerpo policial recibió un reporte sobre un bebé recién nacido que no respiraba. En un inicio, se dijo que la menor se habría "atragantado" al tomar su biberón.

La pequeña niña fue trasladada hasta un hospital local, pero ingresó en estado crítico.

Las investigaciones de las autoridades permitieron descubrir que Jonathan Enriquez se encontraba solo con la menor cuando ocurrió ese incidente. Ambos padres pasaron por una entrevista, tras la cual Enriquez habría admitió que golpeó a su hija.

Los funcionarios encontraron un mensaje enviado por el padre a la madre, antes de su llamada al 911. En el mensaje, Jonathan rogaba a su pareja que regresara a casa, debido a que "cometió un error".

La menor de cuatro semanas presentó varios golpes “extremadamente salvajes”, indicaron las autoridades.

Fianza de un millón de dólares

El violento ataque le causó una fractura de cráneo con hemorragia cerebral, además de una pierna y varias costillas rotas

El padre le habría dicho a las autoridades que golpeó a su hija mientras estaba en la cuna, debido a que lloraba mucho, publicó el medio KTVK.

Enriquez permanece recluido en la prisión del condado de Maricopa. Se le fijó una fianza de un millón de dólares.

El joven padre enfrenta cargos por asesinato en primer grado y maltrato infantil.

