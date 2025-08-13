Fraude millonario: estafadores se hacían pasar por nietos y robaron $5 millones a ancianos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades judiciales acusaron formalmente a 13 personas originarias de República Dominicana por su participación en una extensa red dedicada a defraudar a adultos mayores en Estados Unidos.

Según Leah Foley, fiscal federal del distrito de Massachusetts, “los acusados lograron engañar a más de 400 víctimas, principalmente abuelos en Massachusetts, California, Nueva York, Florida y Maryland”.

Las víctimas recibían llamadas donde los supuestos nietos informaban haber sufrido accidentes automovilísticos, arrestos o estar atrapados en otras emergencias.

Foley explicó que “su objetivo era engañar a las víctimas para que entregaran los ahorros de toda su vida en función de ayudar a sus supuestos seres queridos”, informó Telemundo.

El modus operandi desde centros de llamadas en el extranjero

La fiscalía detalló que los criminales dirigían una organización altamente estructurada desde centros de llamadas ubicados en República Dominicana. Contrataban personas que hablaban inglés para hacerse pasar por nietos o abogados y así manipular emocionalmente a las víctimas y recoger el dinero en sus domicilios.

Foley afirmó que “en algunos casos, los estafadores conocían el nombre del nieto real; en otros seguían un guion impreciso y se identificaban como ‘su nieto mayor’”.

La edad promedio de las víctimas es de 84 años, y al menos 50 residían en Massachusetts. La fiscal también señaló que “en algunos casos, los delincuentes tenían información específica sobre las víctimas”, lo cual aumentaba la credibilidad del engaño.

Un esfuerzo internacional para desmantelar la organización criminal

De los 13 acusados, nueve ya están bajo custodia, mientras que cuatro permanecen prófugos en Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Todos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, que puede conllevar hasta 20 años de prisión, además de conspiración para lavado de dinero. Foley advirtió que “estos delitos son extremadamente graves y reflejan una amenaza constante para nuestros adultos mayores”.

El agente especial Ted Docks del FBI en Boston afirmó que “los delincuentes en el extranjero están haciendo esto a un ritmo epidémico” y calificó la conducta como “calculada, despiadada y cruel”. Añadió que “ningún abuelo debería tener que preguntarse si la próxima llamada será una ayuda genuina o una trampa mortal”.

Este tipo de fraudes no es aislado; en marzo pasado, las autoridades acusaron a 25 canadienses por estafar 21 millones de dólares a personas mayores en Estados Unidos, evidenciando la magnitud del problema.

