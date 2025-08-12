Misterio resuelto: recuperan figuras Labubu de $30 mil robadas en una tienda de California

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades policiales lograron recuperar un importante lote de figuras de Labubu, valoradas en aproximadamente 30 mil dólares, que habían sido sustraídas en un robo en un almacén en la ciudad de Chino, en California.

El Departamento de Policía de Chino anunció oficialmente la recuperación de 14 cajas llenas de figuras de Labubu, un personaje muy popular en la cultura pop y altamente cotizado en plataformas digitales.

Estas figuras, que alcanzan precios elevados en internet, fueron robadas del almacén durante múltiples viajes por parte de los delincuentes, según informaron las autoridades.

¿Cómo se dio la devolución de los Labubu?

Durante la fase investigativa, los agentes rastrearon los artículos hasta una vivienda ubicada en Upland. En ese lugar, un sospechoso intentó huir al percatarse de la presencia policial, pero finalmente se entregó sin que se registraran incidentes mayores.

En el interior del domicilio, los investigadores encontraron las 14 cajas con las figuras robadas, además de otros indicios que sugieren que estaban siendo preparadas para su reventa y envío a diferentes partes del país. La mercancía fue devuelta a sus legítimos propietarios, quienes podrán continuar disfrutando de sus colecciones.

¿Qué se sabe sobre los sospechosos del robo?

La identidad del detenido no fue revelada por las autoridades, y actualmente no hay información sobre otros sospechosos relacionados con el caso o si existen órdenes de arresto vigentes.

El Departamento de Policía de Chino destacó la colaboración entre oficiales y unidades especializadas para resolver este caso y evitar que estas figuras lleguen al mercado ilícito.

