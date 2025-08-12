Por intentar corregirlo: un nieto agredió y amenazó de muerte a su abuela en Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

Yonatha Jeanpier Escalona Romero (22) fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras ser denunciado por maltrato físico y verbal contra una persona de 64 años.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, quien indicó que la detención se llevó a cabo en la urbanización Santa Cruz, parroquia Goaigoaza, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.

Detalló que la víctima, quien es la abuela del joven, denunció que su nieto la agredió física y verbalmente, y, además, la amenazó de muerte.

“Las pesquisas arrojaron que luego de sostener una discusión, Escalona la empujó y jaló su cabello, además de amenazarla de muerte de forma constante, motivado a que la víctima intentaba poner control sobre su conducta (...) pues lo crió desde pequeño”, indicó Rico.

Agregó que durante las investigaciones, se conoció que el detenido posee dos registros policiales por aprovechamiento y posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Yonatha Jeanpier Escalona Romero quedó a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.