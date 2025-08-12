La muerte de cinco mujeres enluta a Venezuela: conoce los detalles de cada caso

Suscríbete a nuestros canales

Cinco nombres que repiten una herida abierta, el feminicidio sigue siendo la forma más extrema de violencia de género que ha enfrentado mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela. Cada caso es un recordatorio de que la amenaza, como lo confirman las estadísticas, suele estar en casa: parejas, exparejas o conocidos cercanos.

Según el monitoreo realizado por la organización Utopix y reseñado por RedPeriodista, solo entre la última quincena de julio y los primeros siete días de agosto de 2025, al menos 12 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el país. La cifra asciende a 61 casos entre enero y mayo. Detrás de cada número hay una historia que merece ser contada.

Génesis Gabriela Medina Puertas (23) – San Felipe, Yaracuy

Joven yaracuyana de 23 años. Su caso fue uno de los primeros reportados en esta nueva ola de violencia.

Por solicitud del Ministerio Público, quedaron privados de libertad el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) George Kelvin Rangel Pajilla (28), y su hermano, el estudiante Keiwar Kennteh Rangel Pajilla (20). Ambos están acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de Génesis Medina (21).

El hecho ocurrió el pasado 3 de agosto, en el municipio San Felipe del estado Yaracuy. De acuerdo con el boletín, el día de los hechos, el funcionario y la agredida se encontraban en la habitación de un hotel.

Repentinamente, el hombre agredió a Medina, quien recibió varios golpes en el área del tórax y la cabeza. Posteriormente, el agresor asfixió a su compañera hasta dejarla sin vida.

Luego, el funcionario del Cicpc se trasladó hasta su residencia, ubicada en una finca del sector Carbonero de la carretera Panamericana Morón-San Felipe, en el municipio Veroes. Llevaba el cuerpo de la joven en su vehículo particular.

Ninoska Maryelis García Garrido (28) – Puerto Ayacucho, Amazonas

Fue hallada sin vida en el sector La Parada, San Rafael. La autopsia confirmó que murió por asfixia mecánica. El Cicpc detuvo a Víctor Julio López, su pareja sentimental, señalado por familiares como el autor del crimen. Vecinos habían escuchado discusiones previas, sin imaginar el desenlace fatal.

Betzabé Yulimar Díaz González (24) – Mamporal, Miranda

Desaparecida el 31 de julio, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa cercana a su vivienda. El presunto responsable, Ángel José Olivo González, amigo y compañero de trabajo, la atacó tras una discusión por negarse a mantener una relación sentimental.

Tras cometer el crimen, Olivo arrojó varias prendas de vestir de la mujer en diversos lugares cercanos de la vivienda de la víctima, con el objetivo de desviar las sospechas hacia su persona.

Además, se unió a los organismos de seguridad y a los familiares en la búsqueda, buscando estar al tanto de las investigaciones que lo pudieran implicar Fue capturado días después.

Angely Benavides (17) – Puerto Ordaz, Bolívar

Modelo y participante del Reinado del Cacao. Murió por asfixia mecánica en una residencia presuntamente propiedad de su pareja, un hombre de 41 años.

Horas antes, habrían discutido por motivos económicos. Un día antes de su muerte, celebró su graduación como Técnico Medio en Telemática. Lideraba un proyecto social de formación para niñas en su comunidad.

Ana Cecilia Carreazo Briceño (18) – Boca de Uchire, Anzoátegui

Degollada en un baño público del sector La Playa. Había salido desde Caracas tras ser presuntamente engañada por un joven con quien mantenía una relación.

El sospechoso está desaparecido; su padre fue detenido para averiguaciones. El examen forense confirmó que murió por shock hipovolémico.

