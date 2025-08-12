Ministerio Público revela detalles sobre el asesinato de Génesis Medina: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público reveló nuevos detalles sobre el asesinato de Génesis Medina. A pesar de los primeros reportes sobre lo ocurrido, el ente judicial no que la víctima estuviera embarazada y que hubiera sido obligada a abortar.

Además, esta versión había sido desmentida por la familia de la víctima, indicó el medio Yaracuy al Día.

Génesis Medina fue asesinada en un hotel

En la nota de prensa se reitera que, por solicitud del Ministerio Público, quedaron privados de libertad el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) George Kelvin Rangel Pajilla (28), y su hermano, el estudiante Keiwar Kennteh Rangel Pajilla (20). Ambos están acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de Génesis Medina (21).

El hecho ocurrió el pasado 3 de agosto, en el municipio San Felipe del estado Yaracuy. De acuerdo con el boletín, el día de los hechos, el funcionario y la agredida se encontraban en la habitación de un hotel.

Repentinamente, el hombre agredió a Medina, quien recibió varios golpes en el área del tórax y la cabeza. Posteriormente, el agresor asfixió a su compañera hasta dejarla sin vida.

Luego, el funcionario del Cicpc se trasladó hasta su residencia, ubicada en una finca del sector Carbonero de la carretera Panamericana Morón-San Felipe, en el municipio Veroes. Llevaba el cuerpo de la joven en su vehículo particular.

Una vez en el lugar, el presunto homicida se comunicó con su hermano, a quien le pidió ayuda para ocultar el cuerpo de la víctima en una zona boscosa cercana al lugar.

El funcionario le indicó a su pariente que se trasladara hasta la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con el teléfono celular de la muchacha para aparentar que se encontraba de viaje, detalló el Ministerio Público.

Imputan a funcionario del Cicpc y su hermano

Tras la desaparición de la mujer, un familiar interpuso la denuncia ante el Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional.

Las investigaciones permitieron conocer la participación del funcionario del cuerpo detectivesco y su hermano, quienes resultaron detenidos.

Durante la audiencia de presentación, representantes de la Fiscalía 47 nacional imputaron George Rangel por femicidio agravado y agavillamiento; mientras que su hermano, Keiwar Rangel fue imputado como cómplice necesario en el femicidio agravado y agavillamiento.

