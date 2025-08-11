Cicpc detiene a homicida de septuagenaria: Carmen Mirella Villa recibió múltiples impactos de bala

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron detener a uno de los homicidas de Carmen Mirella Villa (70), quien recibió múltiples impactos de bala.

De acuerdo con el reporte policial, el detenido está identificado como Elis Alfonso Azuaje Cegarra (22).

¿Qué se sabe del asesinato de Carmen Mirella Villa?

Carmen Mirella Villa (70) fue asesinada en Río Arriba, parroquia Monseñor Carrillo, estado Trujillo, el pasado 20 de julio.

El arresto lo efectuaron agentes de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Trujillo.

A través del trabajo de investigación realizado, se pudo conocer que la víctima había sido sometida por dos delincuentes, quienes le dispararon en múltiples oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata.

Además, se informó que, por el crimen de la septuagenaria, sabuesos de la policía científica están tras la búsqueda de Glenyelber Rodolfo Castellanos Barreto (18).

Las pesquisas habrían determinado que los pistoleros, motivados por rencillas con el nieto de la víctima, le quitaron la vida como venganza.



Elis fue aprehendido en la avenida Andrés Bello, parroquia Cristóbal Mendoza, municipio y estado Trujillo, incautándole un arma de fuego, que, al ser peritada por expertos, arrojó que fue la usada por los antisociales para cometer el crimen.



El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

