Tragedia en Target: tres muertos y varios heridos en tiroteo en el norte de Austin

Un incidente violento en un supermercado Target ubicado en 8601 Research Blvd., cerca de Ohlen Road, alteró la tranquilidad del norte de Austin. La policía respondió rápidamente tras recibir informes del tiroteo, que resultó en la pérdida de tres personas y varios heridos.

La jefa del Departamento de Policía de Austin (APD), Lisa Davis, informó que "el sospechoso robó un auto en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue localizado y puesto bajo custodia rápidamente", informó KVUE.

Inicialmente, las autoridades indicaron que el sospechoso seguía prófugo; sin embargo, a las 3:13 p.m., el medio antes citado confirmó su detención. Davis detalló que "también confirmó que tres personas murieron por disparos".

Un niño entre los heridos, señaló la policía

Además, se reportó que entre los heridos hay entre tres y cinco individuos, incluyendo un niño, aunque aún no se han confirmado cifras oficiales exactas.

Debido a la actividad policial en la escena del crimen, el Departamento de Policía de Austin informó que "los vehículos en el estacionamiento no podrán ser liberados hasta que concluya la investigación inicial".

Se solicita a los clientes que busquen transporte alternativo para regresar a sus hogares y se les asegura que serán informados cuando sea seguro recuperar sus vehículos.

Vías cerradas en medio de las investigaciones

Por su parte, la cuadra 8000 de la vía de acceso sur de MoPac permanece cerrada entre Executive Center Drive y Anderson Lane para facilitar las labores investigativas. Los carriles principales en ambas direcciones continúan abiertos para minimizar el impacto del cierre.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó su preocupación y afirmó que "había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación alrededor de las 3:30 p.m."

