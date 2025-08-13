Escándalo en Nueva York: médico robó fondos de un hospital para dar una vida de lujo a sus perros

Suscríbete a nuestros canales

Un médico de alto rango en Brooklyn ha sido sentenciado a prisión por un fraude que involucra más de $1.4 millones de dólares en fondos públicos. Michael Lucchesi, de 67 años, exjefe de urgencias del SUNY Downstate Medical Center, fue descubierto tras una auditoría por usar la tarjeta de crédito del hospital para financiar sus gastos personales, incluyendo una extravagante guardería para sus mascotas.

El robo millonario duró más de seis años, desde diciembre de 2016, y salió a la luz gracias a una investigación de la Oficina del Inspector General. El pasado mes de junio, Lucchesi se declaró culpable de hurto mayor en la Corte Suprema de Brooklyn.

Escándalo en Brooklyn: Médico de SUNY roba $1.4 millones para financiar una vida de lujo para sus perros

Cómo el médico malversó los fondos públicos

La fiscalía de distrito de Brooklyn detalló la lista de gastos que el médico realizó con el dinero del hospital. El fraude incluía:

Guardería y cuidado de mascotas: Aproximadamente $176,000 dólares se destinaron al cuidado de cinco perros, incluyendo una suma de $120,000 dólares para el exclusivo hotel de mascotas Greenleaf Pet Resort en Nueva Jersey.

Viajes y ocio: Cerca de $348,000 dólares fueron para viajes personales.

Vida fitness: $109,000 dólares para su membresía y entrenador personal en un gimnasio.

Otros gastos: También pagó matrículas universitarias de sus hijos ($46,000), servicios de catering, adelantos de efectivo, y compras en línea de flores y licores.

"Los fondos podrían haber salvado vidas"

Eric Gonzalez, el fiscal de distrito de Brooklyn, afirmó en un comunicado que Lucchesi "violó la confianza" depositada en él. "Estos fondos robados podrían haberse utilizado para la atención a pacientes y servicios médicos, pero fueron desviados para gastos personales durante años", lamentó.