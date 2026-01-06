¿A cuánto bajará el termómetro? La cifra récord que amenaza a Denver este martes

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de la "Ciudad a una milla de altura" se enfrentan a un día que presenta un marcado contraste: un sol brillante pero con temperaturas que requieren abrigarse bien.

Después de que un frente frío alterara las condiciones del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Boulder ha confirmado que el frío intenso dominará la región este martes 6 de enero.

Las temperaturas extremas y la sensación térmica son temas importantes a considerar en Denver

Según el informe oficial del National Weather Service, Denver alcanzará una temperatura máxima de alrededor de 15°C (59°F).

Aunque esto puede parecer bastante moderado, las ráfagas de viento que soplan desde el oeste-noroeste cambiarán las cosas. Pero el verdadero reto llegará al caer la noche.

Fuentes como Tiempo3 y reportes locales de climatología advierten que las temperaturas mínimas podrían bajar hasta -3°C (26°F) o incluso -6°C en áreas periféricas, lo que hará que la sensación térmica sea mucho más fría, especialmente por la baja humedad típica del invierno en Colorado.

AccuWeather también señala que, a pesar de que el sol esté presente, la masa de aire frío que se asienta sobre la cordillera de las Rocosas mantendrá un ambiente "muy frío" durante gran parte del día.

Por eso, se recomienda vestirse en capas y llevar guantes y bufandas si planeas estar al aire libre.

Cielos despejados: el "Efecto Denver"

A diferencia de las típicas tormentas de nieve que suelen marcar esta época del año, este martes nos trae un clima más estable.

El NWS anticipa cielos mayormente soleados y una probabilidad de precipitación que roza el 0%.

Esta claridad es bastante común en el clima semiárido de la región, donde la falta de nubes permite disfrutar de vistas espectaculares de las montañas, aunque también significa que el calor se escapa rápidamente cuando cae la noche.

Recomendaciones y advertencias

Las autoridades locales y el NWS recomiendan a los ciudadanos:

Revisar los vehículos: Las bajas temperaturas nocturnas pueden afectar la presión de los neumáticos y la vida útil de la batería.

Protección solar: Aunque haga frío, el índice UV en altitudes elevadas como las de Denver sigue siendo un riesgo bajo cielos despejados.

Prevención en el hogar: Es importante asegurarse de que las tuberías expuestas estén bien protegidas, ya que las heladas nocturnas persistirán durante el resto de la semana.

Mirando hacia el futuro, el diario Denver Gazette advierte que, aunque el martes y miércoles se mantendrán secos, se espera un cambio en el patrón climático para el jueves, con un 40% de probabilidad de nieve que podría traer la primera acumulación significativa del año 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



