Reuters: piden a empleados de Chevron regresar a Venezuela

La petrolera estadounidense, Chevron, está llamando a sus empleados de regreso a Venezuela, a medida que se reanudan sus exportaciones de crudo a Estados Unidos, según una fuente y datos de envío.

La empresa solicitó este lunes el retorno a sus puestos de unos 20 empleados de la división Venezuela que se encontraban en el exterior por vacaciones, luego de que se reanudaran los vuelos internacionales, informaron a Reuters.

Un petrolero fletado por Chevron, que transportaba unos 300.000 barriles de crudo pesado venezolano con destino a la costa estadounidense del Golfo de México, zarpó este lunes.

La compañía no había exportado ningún cargamento desde el 1 de enero, destaca la agencia

La energética con sede en Houston, que cuenta con autorización estadounidense para operar en el país y exportar su petróleo a pesar de las sanciones, ha sido la única compañía capaz de enviar petróleo desde Venezuela casi ininterrumpidamente desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo petrolero el mes pasado.

Trump declaró el sábado que el embargo petrolero seguía vigente.

Hasta el lunes, la producción de Chevron en ambos proyectos en lo que va de mes rondaba los 240.000 barriles diarios, cerca de su capacidad máxima, añadió la fuente.

