Así es el día a día en el Metropolitan Detention Center: la cárcel donde está recluido Nicolás Maduro

El barrio de Sunset Park en Brooklyn, cercano a Fort Greene, es famoso por sus calles industriales y su vista a la bahía. Sin embargo, hoy acapara los titulares mundiales por albergar el Metropolitan Detention Center (MDC), la cárcel de máxima seguridad que desde este sábado es la nueva residencia de Nicolás Maduro.

Calificada por abogados y jueces como "el infierno en la Tierra", esta mole de hormigón se ha convertido en el centro de detención más vigilado de Estados Unidos tras la captura de Maduro en la reciente "Operación Resolución Absoluta".

Una fortaleza de hormigón en la bahía

Inaugurado en los años 90, el MDC Brooklyn no es una prisión de condena definitiva, sino un centro administrativo donde los acusados esperan su juicio. Su diseño está pensado para la contención absoluta:

Ubicación estratégica: Se sitúa frente a Industry City y a pocos minutos del cementerio Greenwood.

Seguridad extrema: Paredes de hormigón reforzado, rejas en cada abertura y un sistema de vigilancia con cámaras en cada rincón del edificio.

Régimen draconiano: Se espera que Maduro sea alojado en la Unidad de Vivienda Especial (piso 10), donde los reclusos pasan 23 horas al día en celdas de 6x2 metros, recibiendo sus alimentos a través de una ranura en la puerta.

Vecinos de celda: la lista de los "reclusos célebres"

Maduro no estará solo en este complejo. El MDC es el lugar de paso obligado para los criminales de mayor perfil procesados en Nueva York. Entre sus "vecinos" o predecesores se encuentran:

Ismael “El Mayo” Zambada: Cofundador del cártel de Sinaloa, actualmente detenido allí. Luigi Mangione: Acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare. Sean “Diddy” Combs: El rapero y productor musical que recientemente pasó por sus celdas. Hugo Carvajal: El exjefe de inteligencia venezolano (el "Pollo" Carvajal), quien ahora podría enfrentarse a su antiguo superior. Historial de capos: En el pasado, por aquí desfilaron desde "El Chapo" Guzmán hasta la socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

¿Por qué la llaman "El infierno en la Tierra"?

A pesar de ser una institución federal, el MDC ha sido objeto de numerosas protestas por sus condiciones inhumanas. Activistas y defensores de derechos humanos denuncian:

Plagas y mala alimentación: Reportes constantes de gusanos en la comida y falta de higiene.

Temperaturas extremas: Fallas recurrentes en la calefacción durante los inviernos de Nueva York (en 2019 los presos pasaron una semana a oscuras y bajo cero).

Violencia interna: Solo en 2024 se registraron dos asesinatos de internos a manos de otros reclusos.

Este lunes 5 de enero de 2026, Maduro tuvo su primera salida bajo un operativo de seguridad sin precedentes, que incluyó helicópteros y convoyes blindados.

Fue trasladado a los juzgados federales del Distrito Sur de Manhattan, el mismo complejo judicial donde Donald Trump fue procesado en 2024. En esta audiencia, se le leerán formalmente los cargos y se definirá el cronograma de un juicio que promete paralizar al mundo.

