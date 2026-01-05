Maduro y Cilia Flores comparecerán ante tribunal de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 5 de enero, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serán presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Según confirmaron fuentes judiciales, la comparecencia está programada ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 p.m. hora de Nueva York, lo que corresponde a la 1:00 p.m. hora de Venezuela.

La pareja presidencial permanece bajo custodia desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Esta infraestructura de alta seguridad alberga a procesados en casos complejos. La audiencia inicial se centrará en la verificación de identidad, la lectura formal de los cargos y la determinación de la custodia preventiva mientras avanza el proceso judicial.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene una acusación que vincula a Nicolás Maduro con cuatro cargos principales:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de armamento restringido.

Conspiración para poseer dispositivos destructivos en apoyo a actividades ilícitas.

Por su parte, Cilia Flores enfrenta cargos relacionados con presuntas labores de apoyo logístico y financiero a la misma estructura objeto de investigación. Los documentos judiciales señalan que las acusaciones, formuladas inicialmente en 2020 y ratificadas recientemente, forman parte de una investigación de largo alcance liderada por la Fiscalía de Manhattan.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, emitió un comunicado conjunto con el FBI y la DEA asegurando que la operación de traslado fue el resultado de meses de planificación detallada. Según la funcionaria, todos los procedimientos se han llevado a cabo bajo el marco de la ley estadounidense, con el fin de someter a los acusados al sistema judicial federal.

