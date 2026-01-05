Temporada de Taxes 2026: Las nuevas deducciones del IRS que te ayudarán a ahorrar dinero

Suscríbete a nuestros canales

Comenzó el 2026 y con el nuevo año llega la responsabilidad fiscal más importante para quienes residen en Estados Unidos: la declaración de impuestos.

Aunque estamos en 2026, lo que vas a reportar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) son todos los ingresos generados durante el año fiscal 2025 (del 1 de enero al 31 de diciembre).

Para evitar multas y aprovechar al máximo los reembolsos, es vital entender cómo funcionan las escalas de impuestos y qué beneficios puedes aplicar según tu situación civil y financiera.

¿Cuánto te corresponde pagar en 2026?

En Estados Unidos no existe una tarifa única; el sistema es progresivo. Esto significa que pagas un porcentaje mayor a medida que tus ingresos aumentan. Las tasas federales actuales oscilan entre el 10% y el 37%.

Tu pago final dependerá de tres factores clave:

Ingreso total: La suma de tus salarios, inversiones y otras ganancias. Estado civil: Si declaras como soltero, casado (conjunta o separada) o cabeza de familia. Deducciones: El monto que restas de tu ingreso total para reducir la base imponible.

Las nuevas Deducciones Estándar para el año fiscal 2025

El IRS ajustó estas cifras para compensar la inflación, permitiendo que más dinero se quede en tu bolsillo:

Solteros o casados que declaran por separado: $15,000.

Casados que presentan declaración conjunta: $30,000.

Cabezas de familia: $22,500.

Dato clave: Si tus gastos deducibles (como intereses hipotecarios o gastos médicos) superan estos montos, te conviene realizar una deducción detallada.

Fechas críticas y Reembolsos: ¿Cuándo llega el dinero?

Aunque este 5 de enero de 2026, el IRS aún no ha dado el "banderazo" oficial de salida, la temporada suele arrancar a finales de mes.

Fecha límite: El 15 de abril de 2026 es el último día para presentar tu declaración sin penalizaciones.

Velocidad del reembolso: 21 días: Si declaras de forma electrónica y eliges depósito directo. 42 días o más: Si envías tu declaración en papel por correo postal.



¿Quiénes están exentos?

Las personas y familias cuyos ingresos anuales no superan la deducción estándar correspondiente a su estado civil generalmente no están obligadas a presentar una declaración federal, aunque podrían hacerlo para reclamar créditos reembolsables como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube