Transporte en Miami: así funciona el sistema de Uber que prioriza viajes realizados por y para mujeres

Suscríbete a nuestros canales

En cierta área de Florida, Estados Unidos (EEUU) las mujeres ahora cuentan con la opción de trasladarse sintiéndose más seguras y es que una reconocida plataforma de transporte ya ha activado un servicio innovador que las beneficia.

Resulta que desde finales del mes de diciembre de 2025 Uber puso en marcha, en el sur de Florida, su herramienta, llamada Women Preferences.

Esta es una nueva función que permite a las usuarias priorizar viajes con conductoras mujeres y que se encuentra disponible en áreas como Miami, Fort Lauderdale y ciudades cercanas.

La puesta en marcha de esta modalidad de servicio llega en un contexto en el que Uber ha reconocido públicamente los retos relacionados con la seguridad.

Vale la pena destacar que se trata de la expansión de un programa piloto que la compañía está implementando en distintas regiones del país y que se enfoca en atraer a más mujeres a la plataforma y ofrecer alternativas que se adapten a sus necesidades.

Así funciona Women Preferences de Uber

Se explica que la nueva función operativa apunta a ofrecer mayor sensación de seguridad y control sobre la experiencia de viaje, especialmente para pasajeras que se mueven solas, de noche o en trayectos largos.

Al solicitar un viaje, las usuarias pueden activar la opción “Conductoras Mujeres”, lo que indica a la app que intente emparejarlas preferentemente con una conductora mujer que se encuentre cerca del punto de recogida.

Tenga en cuenta que, la preferencia puede usarse en un viaje puntual, programarse con antelación o dejarse guardada de forma permanente en la configuración de la cuenta.

La opción también está disponible para adolescentes que usan cuentas supervisadas dentro de la plataforma.

Sin embargo, Uber aclara que no se trata de una garantía de servicio específico.

Es decir, si no hay conductoras disponibles en ese momento, la aplicación avisará para que la usuaria decida si continúa con el viaje o no.

Además, también ofrece opciones similares para las conductoras:

Las conductoras que se identifiquen como mujeres pueden activar la preferencia para recoger solo pasajeras mujeres, incluso durante horarios de alta demanda.

De igual forma, esta opción se puede encender o apagar en cualquier momento desde la sección de Preferencias de conducción.

Tenga en cuenta que, para que esté disponible, el perfil debe tener el género correctamente actualizado.

Aunque, en el caso de las conductoras, deben tener presente la advertencia de la empresa sobre el hecho de que la función podría reducir la cantidad de viajes disponibles y, por lo tanto, los ingresos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube