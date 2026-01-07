¿Qué buscan realmente? El despliegue de 2.000 agentes del ICE que tiene en vilo a todo Minneapolis

Suscríbete a nuestros canales

En un giro sin precedentes que ha conmocionado el panorama político y social de Minnesota, la administración del presidente Donald Trump ha enviado a 2.000 agentes federales a las Ciudades Gemelas.

Esta fuerza operativa, formada por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), tiene como misión principal desmantelar una extensa red de fraude en los programas de asistencia social y cuidado infantil.

Operación contra el fraude y control migratorio

Este operativo, que funcionarios de ICE han descrito como "la mayor operación migratoria jamás realizada", surge en respuesta a las crecientes acusaciones de malversación de fondos públicos.

Según CBS News, los agentes del HSI están al frente de las investigaciones sobre el presunto desvío de miles de millones de dólares en subsidios federales destinados a la alimentación y el cuidado de niños, mientras que las unidades de ERO (Operaciones de Ejecución y Eliminación) se encargan de llevar a cabo arrestos migratorios.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que está presente en la zona supervisando las acciones.

"DHS ha movilizado a sus fuerzas y ya hemos realizado más de 1.000 arrestos de criminales, incluidos pandilleros y agresores", declaró Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado que fue citado por The Washington Examiner.

Un terremoto político en Minnesota

El escándalo ha llevado a un verdadero caos en la cúpula estatal. El gobernador demócrata Tim Walz anunció recientemente que no se presentará a la reelección, una decisión que muchos atribuyen a la presión política relacionada con la gestión de estos fondos estatales.

El expresidente Trump, a través de su plataforma Truth Social, acusó directamente a la administración estatal de ser cómplice en lo que él describió como "el robo de decenas de miles de millones de dólares de los contribuyentes".

Tensión en la comunidad de Minneapolis

La intervención federal ha creado un ambiente de temor, especialmente dentro de la comunidad somalí, que es una de las más grandes del país y ha sido el foco de varias investigaciones de fraude.

Organizaciones civiles como el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-Minnesota) han denunciado lo que consideran una estigmatización racial.

Jaylani Hussein, director ejecutivo de CAIR, comentó: "Se está aislando un caso para generalizar y legitimar la discriminación contra todo un grupo".

"Estamos enfocados en vigilar las calles y desmantelar esquemas de fraude a gran escala que explotan los programas federales", afirmó la secretaria Kristi Noem durante un operativo en St. Paul, según reportó Associated Press.

El despliegue de 30 días seguirá adelante con patrullajes casa por casa y revisiones en los centros de cuidado infantil, mientras el gobierno federal mantiene en pausa los fondos para estos programas en todo el estado hasta que se asegure su uso adecuado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



