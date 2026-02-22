EEUU conquista el oro en hockey: Jack Hughes termina con 46 años de sequía olímpica

Suscríbete a nuestros canales

Exactamente 46 años después del legendario "Milagro sobre Hielo", Estados Unidos ha vuelto a alcanzar la cima del hockey masculino. En una final épica disputada este domingo 22 de febrero en el Milano Santagiulia Arena, el conjunto de las barras y las estrellas superó a Canadá por 2-1 en tiempo suplementario. De esta manera, el equipo estadounidense corta una sequía dorada que se extendía desde Lake Placid 1980, logrando su tercer oro histórico en esta disciplina.

El despertar de las estrellas de la NHL

El encuentro, protagonizado íntegramente por figuras de la NHL, mantuvo un ritmo eléctrico desde el pitido inicial. Estados Unidos golpeó primero a los seis minutos del periodo inicial gracias a una brillante acción de Matt Boldy. El delantero de los Minnesota Wild anotó tras una combinación con Quinn Hughes y Auston Matthews, deslizando el disco entre las piernas del portero canadiense Jordan Binnington.

A pesar del dominio temprano de los estadounidenses, Canadá reaccionó en el segundo periodo. Aprovechando la intensidad física y un faceoff ganado, Cale Makar redimió un error previo y anotó el empate al minuto 38:16 con un disparo preciso que batió a Connor Hellebuyck. El portero estadounidense, no obstante, fue el gran pilar de su equipo al registrar 40 atajadas y frenar la asfixiante presión canadiense durante el tercer periodo.

La gloria de Jack Hughes

El desenlace llegó en el formato de tres contra tres durante la prórroga. El delantero Jack Hughes se vistió de héroe nacional al anotar el "gol de oro" que desató la euforia en las gradas del Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. La victoria tiene un significado especial, ya que se produce tras un torneo donde ambos países presentaron a sus mejores jugadores profesionales por primera vez en años.

Por consiguiente, Estados Unidos cierra unos Juegos Olímpicos de ensueño en hockey, habiendo vencido también a Canadá en la final femenina a principios de semana. En consecuencia, esta victoria no solo devuelve el prestigio internacional al país en el hielo, sino que consagra a una generación liderada por figuras de la talla de Auston Matthews y los hermanos Hughes.

