Ahorro fiscal 2026 en EEUU: quiénes son los exonerados de pagar el impuesto federal sobre la renta, esto debe saber

Aunque suena como algo alejado de la realidad para muchos, lo cierto es que en Estados Unidos (EEUU) si existe un grupo de personas que puede quedar exento de cumplir con el pago fiscal federal.

No se trata de dejar de cumplir con su deber, la responsabilidad de hacer la presentación debe cumplirse, pero no necesariamente deberán realizar los temidos pagos.

Según el propio Centro de Política Fiscal de EEUU, aproximadamente el 40% de los hogares estadounidenses, unos 76 millones de "unidades fiscales", podrían no deber impuestos federales.

Esto no se trata de un nuevo alivio o amnistía especial, sino de una mezcla de factores, como los ingresos y la situación familiar, que llevan a ciertas personas a no deber impuestos.

Es decir, la combinación de deducciones, créditos por hijos y nuevas exenciones puede beneficiar a ciertas familias en 2026.

¿Quiénes podrían calificar en 2026?

Recordemos que, los ingresos determinan cuánto impuesto federal sobre la renta paga un hogar.

Tax Policy Center (TPC) estima que, en 2025, de los hogares que no pagarán impuesto federal sobre la renta, alrededor del 70 por ciento ganan menos de 75.000 dólares y alrededor del 45 por ciento menos de 40.000 dólares.

Tenga en cuenta que, el TPC mide los ingresos según los recursos económicos completos de un hogar, incluyendo transferencias gubernamentales y prestaciones proporcionadas por el empleador, es decir, "ingresos en efectivo ampliados".

Entonces, los principales beneficiados serían familias con hijos, trabajadores que reciben horas extras, empleados que ganan propinas y personas mayores.

En estos casos, las deducciones ampliadas y los nuevos créditos pueden eliminar casi por completo la obligación fiscal.

¿Cómo puede llegar su factura fiscal a cero?

El portal de MundoNOW ha ilustrado esta posibilidad, que puede ser una realidad para un importante grupo de bajos ingresos, por medio de un interesante ejemplo:

Es decir, una pareja que tiene un ingreso combinado de $92.000 al año y dos hijos menores de 12 años.

Pueden optar a utilizar el recurso de las deducciones habituales, esto, para reducir sus ingresos sujetos a impuestos de forma significativa.

Por ejemplo:

- $31.500 por deducción estándar

- $6.200 en aportes a su plan 401(k)

- $6.400 en primas de seguro médico

- $1.200 en una Cuenta de Gastos Flexibles de Salud (FSA)

- $2.500 en una Cuenta de Gastos Flexibles para el Cuidado de Dependientes (DCFSA)

Pero eso no es todo, porque a partir de este ciclo de impuestos la One Big Beautiful Bill Act o OBBB Act incorpora un beneficio adicional: la deducción por pago de horas extras.

A las deducciones anteriores se le suman hasta $8.500 adicionales correspondientes a horas extras trabajadas durante el año.

Después de aplicar todas las deducciones mencionadas, los ingresos netos sujetos a impuestos se reducen a aproximadamente $38.200.

Esto genera una obligación tributaria estimada de $4.200.

Aun no queda en cero. Sin embargo, hay que tener en cuenta otro cambio que trae consigo la OBBB Act, estamos hablando del crédito tributario por hijo, que ha sido establecido con un monto de hasta $2.200 por cada hijo.

Entonces, si además de todo lo anterior, la pareja califica para un crédito total de $4.400, lo que elimina por completo su deuda de impuestos federales y deja su factura final en $0.

Sin embargo, como se ha explicado, el resultado final dependerá de cada situación.

No todos calificarán, pero si pueden reducir sus facturas al mínimo, razón por la que es importante entender las reglas y planificar con anticipación.

