Conozca los cheques de reembolso que podrás reclamar este año en EEUU: montos y requisitos

Diversos estados en el territorio estadounidense lanzan una serie de estímulos económicos y créditos fiscales para el ciclo fiscal 2026. Estas ayudas buscan mitigar el impacto de la inflación y los altos costos de vivienda en los hogares con ingresos moderados.

Los contribuyentes deben verificar los requisitos locales para asegurar el acceso a estos fondos que el gobierno ya tiene disponibles, según Mundo Now.

¿Qué beneficios ofrece California a los trabajadores?

El estado de California mantiene vigente el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (CalEITC) para apoyar a la fuerza laboral con salarios bajos. Los empleados que cumplen con los criterios de residencia y límites de ingresos pueden recibir pagos directos considerables tras presentar su declaración.

Este programa permite el uso de un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), lo que incluye a una vasta población de trabajadores hispanos. Los fondos sirven como una inyección de liquidez inmediata para cubrir necesidades básicas como la renta, los servicios o la alimentación.

¿Cómo ayuda Florida a los dueños de viviendas?

En el sureste del país, el programa My Safe Florida Home enfoca sus recursos en la protección de las propiedades contra desastres naturales. Los propietarios reciben subvenciones para reforzar sus casas mediante la instalación de ventanas de impacto, puertas de seguridad o techos resistentes.

Esta inversión estatal no solo protege la estructura física del hogar, sino que también reduce las facturas mensuales de los residentes de manera permanente. Al mejorar la seguridad de la vivienda, las compañías aseguradoras aplican descuentos significativos en las primas anuales de los ciudadanos.

¿Qué reembolsos se pueden reclamar este año?

Este año podrás reclamar cheques de reembolso en EEUU que alcanzan montos por hasta los $10.000 dólares por hogar. Los programas en California otorgan reembolsos de hasta $3.756 a través del CalEITC, mientras que Florida destina un fondo de $280 millones para mejoras estructurales.

"Estos apoyos fortalecen la estabilidad financiera y reducen la dependencia del crédito en las familias latinas", señalan las autoridades en sus guías de orientación. Además, en Pensilvania, el periodo de solicitudes para el reembolso de impuestos prediales abre formalmente este 15 de enero de 2026.

¿Qué requisitos existen para los adultos mayores en Pensilvania?

El Departamento de Ingresos de Pensilvania prioriza a los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad en su esquema de ayuda. Los beneficiarios obtienen de vuelta una parte de los impuestos prediales o alquileres pagados durante el año anterior según su nivel de ingresos.

El límite máximo de ganancias para calificar se sitúa en los $46.520 dólares anuales para este ciclo de reclamaciones. Los interesados necesitan presentar su documentación antes de la fecha de cierre para asegurar el pago que oscila entre los $380 y los $1.000 dólares.

¿Cómo pueden los contribuyentes asegurar estos pagos?

La mayoría de estos trámites a través de los portales digitales oficiales de cada estado para agilizar la entrega de fondos. Las autoridades recomiendan preparar los comprobantes de ingresos de 2025 y verificar la elegibilidad antes de que los fondos se agoten.

Para las familias latinas, estos cheques de reembolso representan una diferencia real en la gestión de sus finanzas durante todo el año. Mantenerse al tanto de los plazos de solicitud garantiza que su hogar no pierda la oportunidad de recibir este alivio económico directo del gobierno.

