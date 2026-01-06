Este es el nuevo salario mínimo en Rhode Island para 2026: sepa cuáles estados aumentarán el sueldo

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 1 de enero de 2026, 19 estados de Estados Unidos incrementaron el salario mínimo por hora; entre ellos Rhode Island, Washington, Nueva York, California y Hawái.

Debido a la inflación y la falta de ajustes en el salario mínimo federal, que permanece en $ 7,25 por hora desde 2019, varios estados hicieron sus propios incrementos.

En Rhode Island, el salario mínimo aumentó de $ 15 a $ 16 por hora a partir del 1 de enero de 2026, esto beneficia a más de 50.000 trabajadores, según Axios.

Este aumento forma parte de un plan gradual aprobado en 2021, por ese entonces el salario mínimo estatal era de $ 11,25 por hora. Desde esa época, los aumentos fueron escalonados hasta ubicarse en $ 15 en 2025 y $ 16 en 2026.

Régimen especial para trabajadores que reciben propinas en Rhode Island

De acuerdo con el régimen especial de la legislación, para los empleados que reciben propinas:

Los empleadores pueden pagar un salario base de $ 3,89 por hora.

La suma del sueldo más las propinas debe alcanzar $ 16 por hora.

Si no se llega a ese monto, el empleador está obligado a cubrir la diferencia.

Washington es el estado con el mejor salario mínimo en 2026

Washington es el estado que ofrece el mejor salario mínimo por hora en 2026, el sueldo base se ubica en $ 17,13; y llegará a $ 17,65.

Otros estados donde el salario mínimo supera o alcanza los $ 16 son:

Nueva York con $ 17 en algunas áreas y $ 17 en el resto del estado

Connecticut: $ 16,94

California: $ 18

Hawái: $16

Rhode Island: $ 16

Estos son los 19 estados donde aumentará el salario mínimo en 2026:

En el país, 19 estados aumentaron sus tarifas mínimas por hora desde el primer día del 2026, según el informe del Proyecto Nacional de Derecho Laboral.

Washington: $ 17,13

Nueva York: $ 17 ($ 16 para ciertos sectores)

Connecticut: $ 16.94

California: $ 16,90 (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores)

Hawái: $ 16

Rhode Island: $ 16

Nueva Jersey: $ 15,92

Colorado: $ 15,16

Arizona: $ 15,15

Maine: $ 15,10

Missouri: $ 15

Nebraska: $ 15

Vermont: $ 14,42

Michigan: $ 13,73

Virginia: $ 12,77

Dakota del Sur: $ 11,85

Minnesota: $ 11,41

Ohio: $ 11

Montana: $ 10,85

Otros estados aumentarán el salario mínimo por hora en otros momentos del año, por ejemplo, Florida, alcanzará los $ 15 por hora el 30 de septiembre, y Alaska hará el ajuste a partir del 1° de julio.

