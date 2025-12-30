¡Sube el salario en Las Cruces! La Ciudad ajusta el sueldo mínimo para 2026: revisa cuánto cobrarás desde enero

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Las Cruces, Nuevo México, anuncia un nuevo incremento en la paga base para miles de trabajadores locales. A partir del primer día del próximo año, el monto municipal superará nuevamente la cifra establecida por el gobierno estatal.

Esta actualización responde directamente al aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para proteger el poder adquisitivo de los empleados frente a la inflación, según Univisión.

¿Cómo evolucionó la paga base en los últimos años?

Desde el año 2020, la ciudad aplica una dinámica de alternar las normativas estatales y locales según convenga al trabajador. Durante el periodo entre 2021 y 2023, el salario del estado de Nuevo México resultó más alto que el municipal.

Sin embargo, en 2024 y 2025, la tendencia cambió debido a que el sueldo estatal se mantuvo estancado en los 12 dólares. Esta diferencia obliga a la administración municipal a realizar ajustes anuales basados en el costo de vida actual de la región.

¿Qué sucede con el sueldo de quienes reciben propinas?

Los trabajadores que perciben gratificaciones de los clientes también experimentan una mejora constante en su ingreso por hora. En este sector específico, el monto determinado por la ciudad supera siempre a la cifra que dicta la ley estatal.

La consistencia en este rubro garantiza que meseros y personal de servicio tengan una base económica más sólida que en otras partes del estado. Los empleadores deben ajustar sus nóminas para cumplir con esta regulación local superior sin excepción.

El salario mínimo en Las Cruces aumentará a $13.01 por hora en 2026 de manera oficial. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a los $12.00 que el estado de Nuevo México mantiene como base fija.

La ley estatal permanece sin cambios, pero el mandato municipal utiliza el IPC para calcular este nuevo valor que beneficia a la fuerza laboral urbana. Los negocios locales deben prepararse para este cambio presupuestario que entra en vigor el 1 de enero.

¿Cuál es la diferencia real entre el monto estatal y el local?

Usted verá una brecha de $1.01 por cada hora trabajada si compara el sueldo de Las Cruces con el resto de las ciudades de Nuevo México. Esta diferencia acumula una ganancia importante para los empleados a tiempo completo al final de cada mes.

La brecha salarial demuestra el compromiso de la ciudad por ofrecer condiciones más competitivas en el mercado laboral fronterizo. El cumplimiento de esta norma recae bajo la supervisión de las autoridades laborales que inspeccionan las nóminas empresariales.

¿Qué deben hacer los trabajadores a partir del 1 de enero?

Usted necesita verificar su primer talón de pago del año 2026 para asegurar que su patrón aplique la tarifa correcta de $13.01. Si el pago refleja una cantidad menor, el empleado tiene el derecho de presentar una queja formal ante las oficinas municipales.

La transparencia en el pago de salarios fomenta un ambiente de respeto y legalidad en toda la comunidad de Las Cruces. Mantenerse informado sobre estos cambios evita abusos y promueve el crecimiento económico de las familias que más lo necesitan.

