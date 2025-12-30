Texas activa portal de denuncias contra abusos de IA: podrías ser multado hasta por 200 mil dólares por estas prácticas

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Texas activará el próximo 1 de enero de 2026 un mecanismo de control directo sobre las tecnologías de automatización mediante la apertura de un portal de denuncias ciudadanas.

Bajo la gestión del Procurador General de Texas el republicano Ken Paxton, pondrá en marcha este recurso de denuncia que permitirá que cualquier persona reporte irregularidades en el uso de inteligencia artificial, tales como la suplantación de identidad mediante deepfakes o la falta de transparencia en servicios digitales. Al respecto declaró:

"Con la activación de esta normativa el 1 de enero, Texas envía un mensaje claro: la innovación tecnológica no es una licencia para pisotear la privacidad de nuestros ciudadanos. Mi oficina no dudará en utilizar este nuevo portal para investigar y sancionar a cualquier entidad que utilice algoritmos engañosos o sistemas de vigilancia no autorizados para manipular a los texanos".

La ley TRAIGA, establece que los usuarios tienen el derecho legal de ser notificados cada vez que interactúen con un sistema algorítmico en lugar de un ser humano.

Vigilancia de la Procuraduría y portal de quejas

El nuevo portal web funcionará como el eje central para la fiscalización del mercado tecnológico en la entidad. A diferencia de regulaciones previas, el sistema permitirá a los ciudadanos documentar casos donde la inteligencia artificial haya sido utilizada para influir de manera engañosa en su comportamiento o para recolectar datos biométricos sin consentimiento previo.

El Procurador General tendrá la facultad exclusiva de iniciar investigaciones basadas en estas denuncias, pudiendo exigir a las empresas informes detallados sobre el funcionamiento de sus códigos y los datos utilizados para entrenar sus modelos.

Guía de evidencias y multas

Para que una denuncia sea procesada, los ciudadanos deberán aportar pruebas que permitan verificar la infracción. La Procuraduría recomienda recolectar capturas de pantalla de la interacción con la IA, registros de fechas, enlaces a contenidos generados (como deepfakes) y copias de los avisos de privacidad que omitieron la advertencia de uso algorítmico.

Las empresas que incurran en violaciones enfrentarán multas de hasta 200.000 dólares por infracción, tras un periodo de gracia de 60 días para corregir el error.

Esta estructura garantiza que el habitante común posea una vía de defensa efectiva ante el despliegue de software complejo en sectores como la salud y la banca.

Si sospecha que una empresa o entidad estatal está violando la ley TRAIGA, siga estos pasos para preparar su reporte ante el Procurador General:

Guarde capturas de pantalla (screenshots) de cualquier interacción donde la IA no se haya identificado como tal o donde haya intentado manipular su decisión. Registre el día y la hora exacta del suceso, así como la URL del sitio web o el nombre de la aplicación móvil involucrada. Si el abuso involucra la suplantación de su imagen o voz, guarde el archivo original o el enlace directo antes de que sea borrado (deepfakes). Verifique si la empresa le informó que sus datos biométricos (rostro, voz, huellas) serían usados para entrenar modelos de IA. Si no hubo aviso, este es un punto clave de la denuncia.

