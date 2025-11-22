Nuevas multas en Florida alcanzan hasta $2,500: aquí la guía completa por áreas de sanción

Suscríbete a nuestros canales

A partir de 2025, cerca de 30 nuevas leyes han entrado en vigor en el estado de Florida, muchas de ellas enfocadas en endurecer las sanciones para diversas infracciones. Estas reformas legislativas buscan fortalecer la seguridad pública y garantizar una mayor responsabilidad en delitos que van desde conductas de tráfico hasta delitos contra la propiedad y otras infracciones penales. La implementación de estas leyes hará que los castigos sean más estrictos, incidiendo directamente en la reducción de la impunidad.

El Coronel Gary L. Howze, Director de la Patrulla de Carreteras de Florida, comentó al respecto:

“Nuestro trabajo es ayudar a garantizar la seguridad y el bienestar de millones de residentes y visitantes de Florida cada día ”

Impacto en las sanciones

Las nuevas leyes establecen penas más severas para conductores que cometan infracciones, así como para delincuentes reincidentes y quienes cometan delitos considerados graves. Entre las modificaciones más destacadas están multas elevadas, aumentos en el tiempo de prisión y medidas más rigurosas para control y prevención. Esta actualización legislativa refleja la intención de las autoridades de adaptar las normas a las necesidades actuales de seguridad de la comunidad.

Dave Kerner, Director Ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), declaró al respecto:

" En FLHSMV, continuamos trabajando para educar al público sobre la importancia de las leyes de tráfico y fomentar comportamientos responsables en nuestras carreteras. Estas iniciativas son clave para reducir accidentes y salvar vidas en Florida."

Multas por áreas de sanción

Las principales multas y sanciones vigentes en 2025 en Florida agrupadas por áreas de sanción son las siguientes:

Seguridad vial:

Multas de hasta $2,500 y suspensión de licencia por 6 meses, además de incautación del vehículo por 30 días a quienes superen el límite de velocidad en más de 80 km/h .

y suspensión de licencia por 6 meses, además de incautación del vehículo por 30 días . Segunda infracción por exceso de velocidad puede llegar a multa de $5,000 , un año de suspensión de licencia y hasta un mes de incautación del vehículo.

, un año de suspensión de licencia y hasta un mes de incautación del vehículo. Uso ilegal de luces y placas alteradas, tendrán multas superiores a $500 y suspensión de licencia.

Protección animal:

Multas variables según gravedad, desde $500 en adelante por maltrato o negligencia, además de sanciones penales.

Delitos sexuales:

Penalizaciones monetarias altas, en rangos de miles de dólares según el caso, más penas de prisión, con protocolos estrictos de denuncia.

Uso de tecnología:

Restricciones en redes sociales para menores (prohibición para menores de 14 años y consentimiento para 14-15 años) y leyes de protección contra el acoso cibernético y protección financiera usando tecnología. Las multas que incumplan restricciones en redes sociales y leyes de protección pagarán desde unos cientos hasta miles de dólares.

Vivienda:

Multas administrativas desde $500 por incumplimiento en permisos, licencias o falta de transparencia en riesgos de inundación.

Régimen de votación:

Multas desde $500 por irregularidades en registro o afiliación partidista.

Gestión administrativa:

Penalizaciones superiores a $1,000, por incumplimientos en bonos, fideicomisos e impuestos.

Como puede observarse entre las modificaciones más destacadas están multas elevadas y medidas más rigurosas para control y prevención. Esta actualización legislativa refleja la intención de las autoridades de adaptar las normas a las necesidades actuales de seguridad de la comunidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube