Estafa con dinero falso en Florida: cómo identificar los billetes que están circulando en el condado

Las estafas siempre están al acecho en Estados Unidos (EEUU), en cierto condado del estado de Florida se ha levantado una alerta que se mantiene vigente, descubra de qué se trata.

En esta oportunidad se encuentra activa una advertencia relacionada directamente con la pérdida monetaria y es que se trata de la circulación de billetes falsos de $100 dólares en el condado de Monroe.

La alerta fue emitida por la Oficina del Sheriff del Condado (Monroe County Sheriff's Office), donde se encuentran los Cayos de Florida, ya que está ocurriendo en varias localidades incluyendo Key West.

Detalles sobre la alerta

A pesar de que están pasando desapercibidos fácilmente entre residentes y visitantes, los billetes que circulan no son falsificaciones de alta calidad diseñadas para engañar por completo.

De hecho, son billetes de utilería, conocidos como "movie prop money", que se usan en producciones cinematográficas.

Se ha reportado que estos billetes falsos están siendo utilizados en las áreas de los Cayos Inferiores (Lower Keys) y en Key West para realizar compras.

La advertencia principal es que, a pesar de estas marcas, los delincuentes están intentando pasarlos rápidamente a pequeños negocios o a personas que no revisan el dinero con atención.

Se desconoce cómo exactamente empezaron a circular, pero se señala que los Cayos son un destino frecuente para filmaciones y que la utilería suele pasar de mano en mano.

El llamado del Sherrif es que revisen dos veces cualquier billete de $100 que reciban y ayuden a correr la voz.

“Usar un billete sabiendo que es falso, aunque sea de utilería, puede convertirse en un delito grave de fraude”, destacan.

Entonces, si te topas con alguno de estos billetes:

No lo uses para pagar.

No lo devuelvas “a ver si pasa” (eso ya es delito).

Repórtalo a tu policía local o al Sheriff del Condado de Monroe.

Sepa cómo reconocer los billetes falsos de utilería

Los billetes de utilería a menudo tienen frases que indican claramente que no son moneda legal, como:

"FOR MOTION PICTURE USE ONLY" (Solo para uso en películas)

"PROB COPY" (Copia de utilería)

"THIS NOTE IS NOT LEGAL TENDER" (Esta nota no es moneda de curso legal)

El sello no es el del Tesoro, sino uno que dice: “UNITED STATES MOTION PICTURE PURPOSE”

No tiene la banda de seguridad ni marcas de agua

El papel se siente más liso, sin relieve

En fotos oficiales, los agentes incluso marcaron estas diferencias con círculos rojos para que sea más fácil identificarlos.

Para protegerte de cualquier tipo de falsificación, incluidas las de utilería, el gobierno de EEUU recomienda verificar varias características de seguridad clave en el billete de $100 actual.

