Comida gratis para Thanksgiving en EEUU: use esta herramienta de Feeding America para encontrar ayuda

En Estados Unidos (EEUU) la asistencia alimentaria es un beneficio necesario que se mantiene activo a nivel estadal o local por medio de organizaciones y bancos de alimentos, cada año también ofrecen ayudas “especiales” para la cena de Acción de Gracias, sepa cómo conseguir las más cercanas a usted.

Lo primero que debe saber es que Feeding America es una gran red nacional de bancos de alimentos en EEUU y sus afiliados locales son los que a menudo coordinan la ayuda para el Día de Acción de Gracias.

En importante conocer que algunos bancos de alimentos ofrecen cajas de comida con cenas completas o incluso tarjetas de regalo para canjear en una tienda de conveniencia.

Además, si no hay pavos disponibles, es posible que ofrezcan otro tipo de proteína como jamón o pollo.

De igual manera, los bancos de alimentos también sirven cenas ya se para comer en el lugar, para llevar o incluso con servicio a domicilio, como lo reseña el portal de Acceso Latino de la Fundación Carlos Slim

Acceder a entregas de comida gratis para Acción de Gracias 2025

De hecho, Feeding America ha habilitado para esta temporada un buscador para alientos y cenas sin costo, el cual puede ser para el día a día o que puede funcionar como una opción “Holiday Meals” (comidas navideñas).

Para ello debes ingresar a su página web y entrar a la pestaña de Find A Food Bank, la cuarta de izquierda a derecha.

Luego deberás e ingresar tu código postal (Zip Code) para encontrar el banco de alimentos más cercano. Aunque también puedes realizar la búsqueda por ubicación exacta o estado.

Sin embargo, mientras más específico mejor, ya que algunas despensas o programas pueden tener requisitos adicionales, como vivir en un área determinada: Find Your Local Food Bank and Holiday Food Boxes | Feeding America.

Aunque en algunos casos algunos cuentan con calendarios de despensas fijas o móviles, en algunos casos deberás comunicarte directamente con ellos para conseguir comida gratis de forma general.

Ahora, debes entender que cada banco tiene sus propios programas y calendarios de distribución específicos para Acción de Gracias, como cajas de comida festivas, pavos, o tarjetas de regalo).

“Comuníquese con su banco de alimentos o despensa local sobre cajas de comida navideñas gratuitas cerca de usted. No todos los lugares ofrecen estos programas, pero todos brindan formas de ayudar a las familias a celebrar las fiestas. Ofrecen comestibles gratis, productos frescos y apoyo alimentario navideño en su área. La mejor manera de conocer sus opciones es visitar su sitio web”, señalan desde Feeding America.

