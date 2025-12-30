Eventos de Año Nuevo 2026 en San Francisco: guía completa de fiestas y conciertos

Suscríbete a nuestros canales

Como es costumbre, el gran evento de la noche será el impresionante espectáculo de fuegos artificiales sobre la Bahía de San Francisco. Según SF Tourism Tips, la exhibición dará inicio puntualmente a las 11:59 p.m. del 31 de diciembre.

Los fuegos se lanzarán desde barcazas ubicadas entre el Ferry Building y el Puente de la Bahía, iluminando el cielo durante unos 15 a 20 minutos.

Para conseguir un buen lugar, se aconseja llegar antes de las 7:00 p.m. a las áreas del paseo marítimo.

Si prefieres una experiencia más exclusiva, los cruceros de Nochevieja, como los de Red and White Fleet o el Gatsby's Party Cruise, ofrecen vistas espectaculares desde el agua, además de cenas y brindis con champán, indica Red and White Fleet.

Fiestas y Conciertos: De la Electrónica al Jazz en California

La oferta musical para dar la bienvenida al 2026 es realmente diversa y abarca todos los géneros:

Swedish House Mafia en Pier 80: Si eres fanático de la música electrónica, no te querrás perder al icónico grupo que se presentará en el almacén de Pier 80, prometiendo una de las fiestas más grandes de la ciudad, reseña Secret San Francisco.

MOANY NYE en The Regency Ballroom: Conocida como la "Madre de todas las fiestas de Año Nuevo", este evento contará con múltiples salas, DJs, y una espectacular caída de globos y confeti a medianoche, indica Indian Eagle.

SFJAZZ Center: Para aquellos que prefieren un ambiente más elegante, la Dirty Dozen Brass Band ofrecerá dos funciones llenas del espíritu festivo de Nueva Orleans, detalla DoTheBay.

AURA en la Catedral de Grace: Una experiencia inmersiva que combina proyecciones de luz y música en la impresionante arquitectura de la catedral (Secret San Francisco).

Eventos Familiares y "Noon Year's Eve"

No todas las celebraciones requieren trasnochar. En el Área de la Bahía, hay varias opciones para disfrutar en familia:

Thrive City (Chase Center): Aquí se llevará a cabo el Winter Wonderland Kwanzaa & Noon Year's Eve, donde habrá actuaciones culturales y una cuenta regresiva al mediodía, perfecta para los más pequeños (BARTable).

Chabot Space and Science Center (Oakland): Este lugar realizará su famosa caída de globos en diferentes horarios a lo largo del día, permitiendo que los niños celebren el año nuevo según las distintas zonas horarias del mundo.

Novato: La ciudad lanzará 26.000 pelotas saltarinas a las calles al mediodía, una tradición única que encanta a los residentes locales, detalla KTVU.

