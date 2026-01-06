Panaderías venden el tradicional Roscón de Reyes: conozca los precios y variedad

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela el Roscón de Reyes forma parte de la tradición navideña, aunque se consume el 6 de enero, el Día de Los Reyes Magos, cuando se celebra la llegada de los reyes a Belén para conocer al Niño Jesús.

Esta tradición del Roscón de Reyes es heredada de Europa, pero conviene saber su origen.

El origen del roscón se remonta a las fiestas paganas Saturnales, dedicadas al Dios Saturno, que comenzaban tras el solsticio de invierno y se alargaban hasta febrero. Durante estas fiestas los esclavos no trabajan y festejaban con la familia y amigos; y uno de los alimentos tradicionales era una torta preparada con miel, frutos secos y dátiles.

Desde el siglo III se le añadió un haba en su interior como símbolo de prosperidad y fertilidad, quien la encontraba tendría un buen año.

Con loa llegada del cristianismo, estas fiestas fueron reconvertidas en festividades cristianas, aunque la torta de las saturnales perduró, sobre todo en Francia, donde la gente se reunía para saber a quién le tocaba el haba y se convertía en “El Rey del Haba”.

Desde el siglo XVII también se introduce en el roscón una moneda que pasa a ser el premio deseado por todos y el haba queda como un símbolo negativo.

La festividad de la Epifanía, que celebra la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, se convirtió en un momento ideal para incorporar este dulce que simbolizaba una corona en honor a los Reyes Magos. Así, el roscón se enriqueció con significados cristianos y se consolidó como un símbolo de esta celebración.

El Roscón de Reyes y su llegada a España

El roscón de Reyes llega a España de la mano de los borbones, en el reinado de Felipe V, que llevó esta costumbre francesa a España, donde se arraigó.

Al venir de Francia se le añadió una moneda en su interior, que con el tiempo se cambió por una figurita de porcelana que solía ser el niño Jesús, e referencia a la huida de Belén. El haba desapareció casi por completo hasta el siglo XIX, cuando se volvió a poner de moda.

A medida que el origen del Roscón de Reyes se expandía por Europa, cada región le aportaba su toque único. En España, la receta se enriqueció con ingredientes como agua de azahar y frutas escarchadas, reflejando las influencias árabes y locales.

El Roscón de Reyes llega la época contemporánea donde cada país tiene su propia versión del roscón. La receta ha sido adaptada y le incluyen rellenos como nata, trufa o crema, y las figuritas del Roscón de Reyes se han diversificado, hasta convertirse en pequeñas obras de arte.

En Venezuela el roscón se consume el día de Reyes

La panadería Ángela, ubicada en la Candelaria, elabora el Roscón de Reyes desde hace muchos años con las recetas de Portugal.

Mariana Martins, hija del sueño, Diamantino Martins, señaló que el negocio elabora dos tipos de roscón, el Bolo Rei, que es el roscón tradicional portugués con frutos secos y frutas confitadas; y el Bolo Rainha o roscón relleno y coronado con frutos secos y nevazúcar. “Todos salen con dije y haba”.

Acotó que los ingredientes, como frutos secos y frutas confitadas, son importados de Portugal. El costo del roscón depende de su peso. El kilo cuesta $ 45 y $ 8 adicionales si el cliente desea rellenarlo con crema pastelera o chantilly. El local ofrece otros sabores como chocolate con naranja en cubitos.

“Cuando se pica y sale el haba, esa persona es quien paga el próximo Bolo Rei. El dije simboliza buena suerte”, aseguró.

El asistente en la panadería Safari Bakeri, ubicada en La Candelaria, Roger Solís, señaló que el negocio elabora el Roscón de Reyes en varios sabores y rellenos; “todos cuestan $ 8,90”.

“Cada roscón incluye una sorpresa, un rey mago, puede ser Melchor, Gaspar o Baltazar; en cerámica”, afirmó.

La panadería vende roscones rellenos con crema pastelera, arriba les colocan almendras, nevazúcar, frutos secos, frutas confitadas, comentó.

En Caracas, muchas panaderías venden este tradicional postre.

La panadería La Rosita ofrece el Roscón de Reyes con naranja, agua de azahar, frutas y nueces, dije y haba. El dije es de la madre Carmen Rendiles o de José Gregorio Hernández, y ya están bendecidos en la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Los roscones cuestan $ 32.

