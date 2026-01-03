Los "Reyes Magos Voladores" llegarán a El Jarillo: fecha y horario del tradicional evento

Suscríbete a nuestros canales

Los Reyes Magos Voladores llegarán pronto a la parroquia El Jarillo, del municipio Guaicaipuro en el estado Miranda.

A través de su cuenta en Instagram, Guaicaipuro Ciudad Capital reveló detalles sobre el evento que cuenta con más de 20 años de tradición.

Reyes Magos Voladores

De acuerdo con la información que difundió, este tradicional evento lo organiza la Alcaldía de Guaicaipuro a través de la Fundación Somos Guaicaipuro.

Asimismo, señala que la llegada de los 'Reyes Magos Voladores' llegarán a El Jarillo el próximo sábado 10 de enero.

Horarios del evento

En este sentido, indica que desde las 9 de la mañana, se espera la llegada de los Reyes Megos Voladores y además habrán diversas actividades para compartir en familia hasta las 5 de la tarde.

Vuelos en parapente con Melchor, Gaspar y Baltasar como atractivo principal.

Música en vivo, Djs y animación durante toda la jornada.

Feria gastronómica con platos típicos y espacios recreativos para toda la familia.

Transporte especial de Transmiranda desde Los Teques (1 dólar por trayecto).

Despliegue de seguridad con Policía, Guardia Nacional y Protección Civil.

Zonas de estacionamiento habilitadas frente al estadio y en el área de despegue.

