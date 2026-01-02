Empire Keeway celebró 23 años beneficiando centros de salud con Buen Vecino

Suscríbete a nuestros canales

EK, Empire Keeway, la ensambladora de motos más antigua y grande de Venezuela cumplió 23 años de operaciones continuas y, como cada aniversario, celebró haciendo el bien con su programa de responsabilidad social Buen Vecino. Este fin de 2025, las visitas fueron al Centro de Especialidades Médicas Odontológicas (CEMO) de Cúa, que ya los había recibido en noviembre, y al Hospital Santa Teresita de Jesús, en Santa Teresa del Tuy, ambos en el estado Miranda.

Hospital Santa Teresita con calidad de aire

El Hospital Santa Teresita de Jesús, en pleno casco central de Santa Teresa del Tuy, es un centro asistencial tipo 1 (con capacidad para estabilizar y referir) que ofrece más de 20 áreas médicas a la población, incluyendo emergencia de adultos y pediátrica, maternidad, consulta externa, inmunización y programas de prevención de pie diabético y tuberculosis.

El Santa Teresita recibe más de 41 mil personas al año. Allí, EK instaló aires acondicionados para la climatización de 9 espacios priorizados, un proceso que va más allá de hacer las áreas confortables, ya que implica control de la temperatura, humedad, filtración y presión del aire para prevenir infecciones, proteger a pacientes vulnerables y asegurar condiciones óptimas para procedimientos médicos y equipos, utilizando filtros que evitan la propagación de microorganismos.

CEMO transformado gracias a EK

El conocido como CEMO de Cúa recibió dos veces a los voluntarios de Buen Vecino en 2025. En una primera intervención, fueron cambiados 350 fluorescentes de balastro por bombillos LED, se le impermeabilizó el techo y se sustituyó un tramo de machihembrado por acerolit. En una segunda jornada, se climatizaron la sala de espera y el servicio de odontología.

Las paredes internas y externas del CEMO también fueron remozadas con pintura en 554 metros cuadrados. Fundado hace 13 años, atiende aproximadamente 28 mil pacientes al año en consultas - con control y tratamiento - en odontología, medicina general, interna, nefrología, traumatología, fisioterapia, ginecología, prenatal, pediatría, ecografía y electrocardiograma.

El programa Buen Vecino tiene 19 años, apenas 4 menos que la empresa; nació para retribuir la confianza de la comunidad. Cónsona con su visión de ser la empresa líder en el mercado nacional e internacional para brindarle bienestar a su personal y a la sociedad, EK ha atendido 434 comunidades y beneficiado a más de 14 mil personas en los Valles del Tuy y Caracas. En 2026, seguirá extendiéndose por el país.

