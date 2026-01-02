Gran carruchada, maratón y desfile de bandas este fin de semana en Caracas: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Para este primer fin de semana del 2026, el gobierno de Caracas y la Alcaldía del municipio Bolivariano Libertador invitan a las actividades como parte del inicio del año nuevo. Eventos que no tendrán costo alguno.

Este sábado 03 de enero, se realizará la tradicional Carruchada en la Av. Urdaneta, a partir de las 2:00 p.m.

Asimismo, el domingo tendrá lugar la Maratón 12 K 2026, también en la Av. Urdaneta. Hora: 7:00 a.m.

Por último, el desfile de bandas show será ese mismo domingo, igualmente en la Av. Urdaneta desde la 1:00 p.m.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube