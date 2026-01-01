Conoce la lista de conciertos para este 2026 en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Para este nuevo año 2026 se esperan una serie de conciertos en la ciudad de Caracas, que forman parte de las actividades culturales para los próximos 12 meses.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió parte de la lista de conciertos pautados para el 2026.

Conciertos en Caracas en 2026

De acuerdo con la información proporcionada, para este 2026 se esperan los siguientes conciertos musicales:

La Old School Reggaeton : contará con los artistas Alexis y Fido, R.K.M., Maldy Angel y Khriz, Trebol Clan, Joysi Love y Fulanito, el próximo 25 de abril en el estasdio Monumental Simón Bolívar.

: contará con los artistas Alexis y Fido, R.K.M., Maldy Angel y Khriz, Trebol Clan, Joysi Love y Fulanito, el próximo 25 de abril en el estasdio Monumental Simón Bolívar. Fey Hits Tour : el próximo 19 de abril en Caracas, la mexicana celebrará su 30 aniversario

: el próximo 19 de abril en Caracas, la mexicana celebrará su 30 aniversario Natalia Jiménez es La Jiménez : el próximo 28 de febrero en el Poliedro de Caracas.

: el próximo 28 de febrero en el Poliedro de Caracas. Zapato 3 : el 20 de febrero, se presentarán en el Caracas Music Hall en el centro comercial Concresa.

: el 20 de febrero, se presentarán en el Caracas Music Hall en el centro comercial Concresa. Noreh : en el anfiteatro del centro comercial Sambil, estará el 14 de febrero.

: en el anfiteatro del centro comercial Sambil, estará el 14 de febrero. Il Volo : el próximo 01 de marzo estarán en el Teatro Teresa Carreño.

: el próximo 01 de marzo estarán en el Teatro Teresa Carreño. The Love Clinic: El sábado 07 de febrero en el Caracas Music Hall en la sala 3.

