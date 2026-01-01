Romeo Santos aclara su postura sobre el tema migratorio en Estados Unidos: esto dijo el artista

Suscríbete a nuestros canales

La polémica estalló tras una entrevista reciente en el podcast de The New York Times, donde Romeo Santos promocionaba su nuevo álbum colaborativo con Prince Royce, "Better Late Than Never". Al ser cuestionado sobre las deportaciones masivas y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, el cantante comentó que, en su opinión actual, "los artistas deberían enfocarse en la música".

Esta declaración fue interpretada por una parte de su audiencia y de los medios como una evasión de un tema social crítico y sensible para la comunidad hispana. La reacción contrastó con la imagen histórica de Santos, quien en 2015, durante un concierto en el Barclays Center de Brooklyn, arremetió públicamente contra las posturas antiinmigrantes del entonces candidato presidencial Donald Trump.

La defensa en vivo: disculpas y aclaraciones

Frente a la ola de críticas, Romeo Santos decidió hablar a través de una transmisión en vivo en Instagram. El artista explicó que sus palabras en la entrevista habían sido sacadas de contexto y que no pretendía mostrar indiferencia.

"Yo pensé que después de casi tres décadas ya todo el mundo sabía que yo siempre… voy a abogar por la comunidad latina", expresó Santos durante el live. Aunque aclaró que no cree "deberle explicación a nadie", decidió hacerlo porque sus fans le importan. En su mensaje, ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos o confundidos y fue enfático al reafirmar su compromiso: "Podría darle la espalda a mi comunidad. Pero eso no es algo que vaya a hacer".

Un contraste en las posturas

La situación puso sobre la mesa el diferente abordaje de figuras públicas ante temas sociales. Mientras Santos optó por una respuesta cautelosa en la entrevista que desató la polémica, su colega y colaborador Prince Royce habló de manera más abierta sobre lo "duro y crítico" del momento que viven los latinos en el mismo podcast, señalando que no todos "son criminales".

Este contraste ayudó a alimentar el debate público sobre el papel y las expectativas que recaen sobre los artistas latinos de gran influencia cuando se trata de pronunciarse sobre problemas que afectan directamente a su base de seguidores.

