Chepa Candela: La Alexandra Sánchez le quiere dejar el pelero a Canal I

Alexandra Sánchez

¡¡Happy New Year My Beautiful People!!… Para aquellos que no dominan las lenguas extranjeras, les quise decir: ¡¡Feliz año nuevo gente bella!!... Después de un merecido descanso y unas celebraciones a todo trapo; esta laboriosa e incansable cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, en este “taqui, titaqui” de las teclas para entrarle de lleno a este ameno “parling” que todos los días los pone al tanto de todo lo que pasa, ocurre, y acontece en esta “fauna farandulera”, que nunca, nunca, nunca deja de moverse… Así que activen esos glaucos visores para que disfruten de la primera ración chismográfica del 2026, donde los bretes de última hora indican que la estabilidad laboral de la animadora ALEXANDRA SÁNCHEZ está en pico e´zamuro, y es que la susodicha fue captada en los pasillos de Televen haciendo casting para los programas “Vitrina” y “La Bomba” y ese movimiento “secreto” e “involuntario” con el cual ella cerró el 2025 llegó a los oídos de los tigres mayores de Canal i, y la orden dada es sacarla de “Zona i” por traicionera y judas… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) ique la Alexandra pidió absoluta discreción en el canal de la bolita roja, para que su casa actual (la pantalla de Boleíta), no se enterara de los movimientos estratégicos y los guisos que ella está cocinando a fuego lento, pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, el secreto se les fue de las manos y ya “Raquel, y todo aquel” se enteró de este suculento brollo… Pero así como les cuento una, también les espepito la otra, ¡Resulta!, que la Alexandra gustó “algodón con yodo” en la mentada audición del canal de Horizonte, y al parecer, están estudiando la cantidad de verdes que le ofrecerán para que dentro de un par de días se mude de programa… ¡Peeeerooo!... como ese cambur no está del todo asegurado; cercanos y afectos a la mujer temen que se quede sin el chivo y sin el mecate, porque para ser “verdura el apio” en Canal i ¡ya no la quieren!, y en Televen, no la han hecho entrar en nómina… ¿Qué pasará?... ¿La Alexandra Sánchez será del Team Vitrina, del Team La Bomba, o del Team “consígueme algo”?... ¿Qué dice la gente?....

Fátima Bosch

Yyy entrando de lleno en otros “menesteres” les cuento que la FATIMA BOSCH sigue esperanzada en que la Virgen de Guadalupe le haga el milagro, y pide a gritos que la pava que arrastró durante el cierre del 2025 se vaya definitivamente de su vida y le permita ver luz positiva como reina universal, y es que para la fecha (y a raíz de todos los escándalos que ha atravesado la Organización Miss Universo) su agenda de actividades como “celebridad” ha sido chucuta por no decir ¡nula!, y desde que le zamparon la cuestionada corona sobre su cabeza, vive como pajarito en grama – viendo de lado a lado – esperando que le asignen algo interesante que sumar a su hoja de vida… Yyy es que si ustedes bien recuerdan, para esta fecha su antecesora (dígase: la Victoria Kjaer Theilving), se encontraba viajando por el mundo, asumiendo compromisos de imagen con múltiples y muy costosas marcas y firmas de publicidad, no tuvo descanso durante el primer trimestre de haber sido coronada como la mujer más bella del universo, y la “mexicanita” desde que asumió el título ha estado internada con su familia haciendo karaoke, la ha huido a la prensa internacional, y ha fingido una felicidad que hasta hora nadie le cree, porque los señalamientos que ella ha obtenido han sido de espanto y brinco, y créanme que nadie quisiera estar actualmente en su pellejo…

Beyoncé

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la BEYONCÉ inició el mes de enero echando de su pecho espuma porque Forbes declaró que está en el Top 5 de las celebridades más “buchonas” del globo terráqueo; es decir, la fortuna que amasó durante el 2025 la coloca como una de las mujeres más millonarias del planeta, en donde le acompañan: Rihanna y Taylor Swift… Forbes estima que en los últimos doce meses la cantante, actriz, y empresaria estadounidense logró una ganancia de 148 millones de dólares, un récord que la ubica como la tercera artista mejor pagada de la industria, y por razones obvias creó en mí un sentimiento de envidia que me lleva al objetivo de chismear más rico y delicioso durante este año para destronarla sin piedad de esa posición… ¡He dicho!...

